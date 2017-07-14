﻿ Беларусь готова стать площадкой для "Хельсинки-2". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь готова стать площадкой для "Хельсинки-2"

15.07.2017 12:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 15 июл — Sputnik. Беларусь готова стать площадкой для обновленного Хельсинского процесса, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей на открытии очередного Съезда белорусов мира в Минске в субботу.

Беларусь готова стать площадкой для "Хельсинки-2"
© Sputnik / Виктор Толочко
Макей: мы отвергаем развертывание НАТО в Польше и странах Балтии

С инициативой запуска в ОБСЕ нового Хельсинкского процесса выступил президент Беларуси Александр Лукашенко на сессии ПА ОБСЕ, которая недавно прошла в Минске. По его словам, "Хельсинки-2"  должен стать основной для широкого диалога стран ОБСЕ по преодолению существующих между странами Евроатлантики и Евразии противоречий.

"Минск готов стать площадкой для такого диалога. Процесс урегулирования украинского кризиса показал, что мы способны выполнять такие сложные и ответственные задачи", — сказал Макей.

Он подчеркнул, что Минск готов сделать вклад в обеспечение спокойствия и стабильности в регионе.

Министр выразил уверенность, что преодолеть конфронтацию в мире можно только усилиями всех людей доброй воли.

Также, по словам Макея, в Минске заинтересованы наращивать участие диаспоры в развитии страны.

"Мы искренне заинтересованы в том, чтобы последовательно наращивать участие диаспоры в социальном, экономическом, духовном, культурном развитии Беларуси, сохранении, приумножении ее традиций", — сказал глава белорусского МИД.

Беларусь готова стать площадкой для "Хельсинки-2"
© Фото: пресс-служба президента РБ
Макей: Беларусь вышла на устойчивый рост экспорта

Он считает, что вместе с диаспорой Беларусь могла бы активнее продвигать экономическое сотрудничество с иностранными государствами. Кроме того, он считает важным участие в жизни страны белорусов зарубежья для распространения объективной информации о республике.

Макей отметил, что по разным данным, в других странах мира проживает порядка 3-4 миллионов белорусов.

Он назвал белорусскую диаспору и их усилия "мягкой дипломатией" и одновременно большой силой, которая способна отстаивать и продвигать интересы народа Беларуси, укреплять ее независимость.

VII Съезд белорусов мира проходит в Минске 15-16 июля, его организатором выступает международное общественное объединение "Згуртаванне беларусаў свету "Бацькаўшчына".

Главными темами съезда определены такие, как стратегия развития белорусской нации и государственности, а также взаимодействие с белорусским зарубежьем. На съезд делегировано более 300 представителей зарубежной диаспоры и белорусских негосударственных объединений, в качестве гостей приглашены представители религиозных организаций, государственных органов власти, аккредитованные в Беларуси иностранные дипломаты.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске также заинтересованы в более активном участии в жизни страны белорусов зарубежья.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Макей: мы отвергаем развертывание НАТО в Польше и странах Балтии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика