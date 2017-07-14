МИНСК, 15 июл — Sputnik. Беларусь готова стать площадкой для обновленного Хельсинского процесса, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей на открытии очередного Съезда белорусов мира в Минске в субботу.



© Sputnik / Виктор Толочко Макей: мы отвергаем развертывание НАТО в Польше и странах Балтии

С инициативой запуска в ОБСЕ нового Хельсинкского процесса выступил президент Беларуси Александр Лукашенко на сессии ПА ОБСЕ, которая недавно прошла в Минске. По его словам, "Хельсинки-2" должен стать основной для широкого диалога стран ОБСЕ по преодолению существующих между странами Евроатлантики и Евразии противоречий.

"Минск готов стать площадкой для такого диалога. Процесс урегулирования украинского кризиса показал, что мы способны выполнять такие сложные и ответственные задачи", — сказал Макей.

Он подчеркнул, что Минск готов сделать вклад в обеспечение спокойствия и стабильности в регионе.

Министр выразил уверенность, что преодолеть конфронтацию в мире можно только усилиями всех людей доброй воли.

Также, по словам Макея, в Минске заинтересованы наращивать участие диаспоры в развитии страны.

"Мы искренне заинтересованы в том, чтобы последовательно наращивать участие диаспоры в социальном, экономическом, духовном, культурном развитии Беларуси, сохранении, приумножении ее традиций", — сказал глава белорусского МИД.



© Фото: пресс-служба президента РБ Макей: Беларусь вышла на устойчивый рост экспорта

Он считает, что вместе с диаспорой Беларусь могла бы активнее продвигать экономическое сотрудничество с иностранными государствами. Кроме того, он считает важным участие в жизни страны белорусов зарубежья для распространения объективной информации о республике.

Макей отметил, что по разным данным, в других странах мира проживает порядка 3-4 миллионов белорусов.

Он назвал белорусскую диаспору и их усилия "мягкой дипломатией" и одновременно большой силой, которая способна отстаивать и продвигать интересы народа Беларуси, укреплять ее независимость.

VII Съезд белорусов мира проходит в Минске 15-16 июля, его организатором выступает международное общественное объединение "Згуртаванне беларусаў свету "Бацькаўшчына".

Главными темами съезда определены такие, как стратегия развития белорусской нации и государственности, а также взаимодействие с белорусским зарубежьем. На съезд делегировано более 300 представителей зарубежной диаспоры и белорусских негосударственных объединений, в качестве гостей приглашены представители религиозных организаций, государственных органов власти, аккредитованные в Беларуси иностранные дипломаты.