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Турция благодарна Беларуси за поддержку после попытки госпереворота
15.07.2017 15:20 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 июн — Sputnik. Турция благодарна Беларуси за верную дружбу с начала двусторонних отношений и поддержку, которая была оказана с ее стороны после
© REUTERS Osman Orsal
В посольстве Турции в Минске в субботу прошло торжественное мероприятие в память о погибших и пострадавших при защите государства в событиях годичной давности. Слова глава дипмиссии Sputnik привели в посольстве.
"Некоторые из наших белорусских друзей, которые сейчас здесь с нами, находились тогда в Турции и помнят, что это был за день. Мы пережили огромную опасность. Утром 16 июля 2016 года Беларусь была среди первых государств, которые выразили свою поддержку и осудили попытку переворота", — сказала посол.
Она подчеркнула, что Турция благодарна Беларуси за верную дружбу с самого начала двусторонних отношений.
"Мы также признательны белорусским друзьям за поддержку в борьбе с терроризмом", — добавила Кезбан Нилвана Дарама.
Она напомнила, что в тех событиях за защиту интересов и безопасности турецкого государства погибли 250 граждан Турции, многие получили ранения.
Дипломат заявила, что в Турции хотят помнить о тех днях, чтобы никогда не забывать тех, кто отдал свои жизни за сохранение турецкой государственности. Она выразила признательность пострадавшим и раненым.
"Хотим об этом помнить и для осознания того, что только в единстве и сплоченности мы можем преодолеть такие масштабные вызовы. Для этого достаточно не поворачиваться друг к другу спиной, быть вместе, а также понимать, что интересы государства и страны должны быть прежде всего", — сказала она.
С белорусской стороны на мероприятиях в посольстве присутствовал глава парламентской комиссии и сопредседатель белорусско-турецкой межпарламентской группы дружбы Сергей Рахманов. Он заявил, что сплоченность и самоотверженность, проявленные турецким народом в те трагические дни, заслуживают уважения и восхищения, являются неоспоримым доказательством патриотизма турецких граждан.
© AP/ Chris Post, File
Он подчеркнул, что Турция — партнер и союзник Беларуси, и в Минске заинтересованы в поступательном развитии всесторонних отношений между нашими странами.
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Турция оценила свои потери от этих трагических событий в 100 миллиардов долларов.
Сразу же после попытки совершения госпереворота президент Беларуси Александр Лукашенко направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану
Из-за госпереворода Эрдоган был вынужден отложить свой визит в Беларуси и приехал в Минск только осенью 2016 года.
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В дипмиссии Турции в Минске в субботу прошли торжества в память погибших и пострадавших при защите государства в день попытки государственного переворота год...
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