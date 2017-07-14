Турция благодарна Беларуси за поддержку после попытки госпереворота

МИНСК, 15 июн — Sputnik. Турция благодарна Беларуси за верную дружбу с начала двусторонних отношений и поддержку, которая была оказана с ее стороны после попытки государственного переворота в стране в июле 2016 года , заявила глава дипломатической миссии Турции в Беларуси Кезбан Нилвана Дарама.



© REUTERS Osman Orsal Турция оценила, во сколько обошлась попытка госпереворота

В посольстве Турции в Минске в субботу прошло торжественное мероприятие в память о погибших и пострадавших при защите государства в событиях годичной давности. Слова глава дипмиссии Sputnik привели в посольстве.

"Некоторые из наших белорусских друзей, которые сейчас здесь с нами, находились тогда в Турции и помнят, что это был за день. Мы пережили огромную опасность. Утром 16 июля 2016 года Беларусь была среди первых государств, которые выразили свою поддержку и осудили попытку переворота", — сказала посол.

Она подчеркнула, что Турция благодарна Беларуси за верную дружбу с самого начала двусторонних отношений.

"Мы также признательны белорусским друзьям за поддержку в борьбе с терроризмом", — добавила Кезбан Нилвана Дарама.

Она напомнила, что в тех событиях за защиту интересов и безопасности турецкого государства погибли 250 граждан Турции, многие получили ранения.

Дипломат заявила, что в Турции хотят помнить о тех днях, чтобы никогда не забывать тех, кто отдал свои жизни за сохранение турецкой государственности. Она выразила признательность пострадавшим и раненым.

"Хотим об этом помнить и для осознания того, что только в единстве и сплоченности мы можем преодолеть такие масштабные вызовы. Для этого достаточно не поворачиваться друг к другу спиной, быть вместе, а также понимать, что интересы государства и страны должны быть прежде всего", — сказала она.

С белорусской стороны на мероприятиях в посольстве присутствовал глава парламентской комиссии и сопредседатель белорусско-турецкой межпарламентской группы дружбы Сергей Рахманов. Он заявил, что сплоченность и самоотверженность, проявленные турецким народом в те трагические дни, заслуживают уважения и восхищения, являются неоспоримым доказательством патриотизма турецких граждан.

Он подчеркнул, что Турция — партнер и союзник Беларуси, и в Минске заинтересованы в поступательном развитии всесторонних отношений между нашими странами.

В ночь на 16 июля группа мятежников совершила попытку военного переворота в Турции , которая была пресечена властями. Согласно последним данным, в результате противостояния, центрами которого стали Стамбул и Анкара, 246 турецких граждан погибли, не считая мятежников, более 2 тысяч человек получили ранения.

Турция оценила свои потери от этих трагических событий в 100 миллиардов долларов.

Сразу же после попытки совершения госпереворота президент Беларуси Александр Лукашенко направил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану послание с поддержкой легитимным властям Турецкой Республики .

Из-за госпереворода Эрдоган был вынужден отложить свой визит в Беларуси и приехал в Минск только осенью 2016 года.