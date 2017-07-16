МИНСК, 16 июл — Sputnik. Идея "Хельсинки-2" была хорошо воспринята и постсоветскими странами, и Западом, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.



© Sputnik / Виктор Толочко Беларусь готова стать площадкой для "Хельсинки-2"

С инициативой запуска в ОБСЕ нового Хельсинкского процесса выступил президент Беларуси Александр Лукашенко на сессии ПА ОБСЕ, которая недавно прошла в Минске. По его словам, "Хельсинки-2" должен стать основой для широкого диалога стран ОБСЕ по преодолению существующих между странами Евроатлантики и Евразии противоречий.

"Мы аккуратно, не первый год эту идею продвигаем. Даже незаметно, может, для журналистов многих… И когда критическая масса создана, тогда заявили громко — а где, как не на ОБСЕ, об этом сказать", — сказал Лукашенко в ходе съемок передачи "Формула власти", фрагмент которой показали в эфире "Беларусь 1".

Лукашенко признал, что многие государства восприняли эту идею хорошо, в том числе и постсоветские. "Да и отрицания на Западе не было", — отметил глава государства.

С инициативой развернуть "Хельсинки-2" Лукашенко выступил в начале июля в ходе открытия сессии ПА ОБСЕ в Минске.

Хельсинкская декларация была подписана главами 35 государств в столице Финляндии в 1975 году и стала одним из основных документов, обеспечивающих безопасность и сотрудничество в Европе.