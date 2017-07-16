﻿ Лукашенко: идею "Хельсинки-2" восприняли хорошо. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко: идею "Хельсинки-2" восприняли хорошо

16.07.2017 22:12 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 16 июл — Sputnik. Идея "Хельсинки-2" была хорошо воспринята и постсоветскими странами, и Западом, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Лукашенко: идею "Хельсинки-2" восприняли хорошо
© Sputnik / Виктор Толочко
Беларусь готова стать площадкой для "Хельсинки-2"

С инициативой запуска в ОБСЕ нового Хельсинкского процесса выступил президент Беларуси Александр Лукашенко на сессии ПА ОБСЕ, которая недавно прошла в Минске. По его словам, "Хельсинки-2" должен стать основой для широкого диалога стран ОБСЕ по преодолению существующих между странами Евроатлантики и Евразии противоречий.

"Мы аккуратно, не первый год эту идею продвигаем. Даже незаметно, может, для журналистов многих… И когда критическая масса создана, тогда заявили громко — а где, как не на ОБСЕ, об этом сказать", — сказал Лукашенко в ходе съемок передачи "Формула власти", фрагмент которой показали в эфире "Беларусь 1".

Лукашенко признал, что многие государства восприняли эту идею хорошо, в том числе и постсоветские. "Да и отрицания на Западе не было", — отметил глава государства.

С инициативой развернуть "Хельсинки-2" Лукашенко выступил в начале июля в ходе открытия сессии ПА ОБСЕ в Минске.

Хельсинкская декларация была подписана главами 35 государств в столице Финляндии в 1975 году и стала одним из основных документов, обеспечивающих безопасность и сотрудничество в Европе.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент отметил, что идею нового хельсинкского процесса на минской площадке Беларусь продвигает давно.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Макей: Беларусь вносит вклад в укрепление доверия на континенте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика