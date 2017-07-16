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Главы МИД ОДКБ погасили памятный конверт в честь 15-летия Организации
17.07.2017 10:31 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 июл — Sputnik. Главы МИД Организации Договора о коллективной безопасности приняли участие в церемонии гашения маркированного конверта "15-летие Организации Договора о коллективной безопасности".
Церемония состоялась в Министерстве иностранных дел Беларуси при участии глав внешнеполитических ведомств Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, а также генерального секретаря ОДКБ Юрия Хачатурова.
© Sputnik / Виктор Толочко
Генсек ОДКБ Юрий Хачатуров на гашении юбилейной марки
Проект памятного спецштемпеля и конверта с эмблемой ОДКБ был разработан РУП "Белпочта" при содействии Министерства иностранных дел Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
Памятный конверт в честь 15-летия ОДКБ
В понедельник в Минске проходит заседание совета министров иностранных дел ОДКБ, на котором главы внешнеполитических ведомств стран-участниц Договора обсуждают актуальные проблемы международной и региональной безопасности.
© Sputnik / Виктор Толочко
Глава МИД РФ Сергей Лавров на церемонии гашения марки
На заседании также будет рассмотрено взаимодействие государств-членов на международной арене и утвержден план консультаций по вопросам внешней политики, безопасности и обороны.
© Sputnik / Виктор Толочко
Главы МИД ОДКБ погасили памятный конверт в честь 15-летия Организации
Договора о коллективной безопасности был подписан 15 мая 1992 года рядом стран — членов СНГ. В настоящее время участниками ОДКБ являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. До июня 2012 года в работе ОДКБ участвовал и Узбекистан, однако пять лет назад приостановил членство в организации.
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Проект памятного спецштемпеля и конверта с эмблемой ОДКБ был разработан "Белпочтой" при содействии Министерства иностранных дел Беларуси.
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