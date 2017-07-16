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Делегация Европейского парламента прибудет в Минск
17.07.2017 12:28 — Новости Политики | БДГ
Пять членов Европарламента во главе с председателем делегации по связям с Беларусью Европарламента Богданом Здроевским приедут в Минск 18-19 июля с официальным визитом.
Информация об этом сообщается в представительстве ЕС в Беларуси.
В делегацию входят депутаты из Польши, Литвы, Латвии и Германии, представляющие четыре политические группы Европейского парламента.
Члены делегации намерены встретиться с представителями белорусского правительства и парламента для обсуждения ключевых вопросов двусторонних отношений ЕС и Беларуси и остающихся препятствий па пути к более тесному сотрудничеству.
Делегация также встретится с представителями оппозиции и гражданского общества, чтобы узнать об их деятельности и препятствиях, с которыми они сталкиваются.
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Пять членов Европарламента во главе с председателем делегации по связям с Беларусью Европарламента Богданом Здроевским приедут в Минск 18-19 июля с официальным...
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