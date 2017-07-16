Делегация Европейского парламента прибудет в Минск

Пять членов Европарламента во главе с председателем делегации по связям с Беларусью Европарламента Богданом Здроевским приедут в Минск 18-19 июля с официальным визитом.

Информация об этом сообщается в представительстве ЕС в Беларуси.

В делегацию входят депутаты из Польши, Литвы, Латвии и Германии, представляющие четыре политические группы Европейского парламента.

Члены делегации намерены встретиться с представителями белорусского правительства и парламента для обсуждения ключевых вопросов двусторонних отношений ЕС и Беларуси и остающихся препятствий па пути к более тесному сотрудничеству.

Делегация также встретится с представителями оппозиции и гражданского общества, чтобы узнать об их деятельности и препятствиях, с которыми они сталкиваются.