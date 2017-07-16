Ситуация в мире тревожная, нужно укреплять безопасность

В условиях кризиса международных отношений большая роль ложится на дипломатию.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко 17 июля на встрече с министрами иностранных дел государств - членов ОДКБ.

По словам президента, дипломаты должны не давать ни малейшей возможности возникновения силовых решений спорных вопросов. Главной задачей дипломатии на данном этапе становится создание предпосылок для сближения позиций всех заинтересованных сторон и выработки согласованных подходов.

«Только на основе консолидации усилий можно действительно эффективно противостоять общемировым вызовам и угрозам. Поэтому приоритетом председательства Беларуси в ОДКБ определено качественное усиление влияния нашей Организации на международной арене», – подчеркнул белорусский президент.

Он отметил, что за время существования ОДКБ создана многофункциональная структура, имеющая действенный инструментарий эффективного противодействия современным вызовам и угрозам.

Президент заявил о необходимости пристального внимания вопросам безопасности государств, «не только с военной точки зрения, но и с политической».

Лукашенко констатировал, что наблюдается расширение географии и сфер столкновений интересов как отдельных стран, так и целых коалиций, ослабляются общепризнанные инструменты поддержания международного мира и безопасности. «Как следствие – множатся попытки нарушения баланса сил», – отметил он.

Глава государства напомнил, что недавно состоялась встреча с участием министров обороны и секретарей СБ государств – членов ЛДКБ.

«Мы детально обсудили и наметили направления, на которых важно сегодня акцентировать внимание c точки зрения укрепления военной составляющей Организации, консолидации силовых мер в сфере противодействия острейшим вызовам современности, среди которых терроризм, наркотрафик, нелегальная миграция, торговля людьми, киберпреступность», – отметил Лукашенко.

Напомним, что Александр Лукашенко 15 июня на встрече с секретарями советов безопасности государств – участников Организацией Договора о коллективной безопасности назвал важнейшие задачи, стоящие перед организацией. При этом он отметил обострение военно-политической обстановки в зоне ответственности ОДКБ.

Также белорусский президент заявил, что, несмотря ни на какое давление, Беларусь и Россия проведут совместные учения «Запад-2017» «масштабно и серьезно».

Фото: president.gov.by