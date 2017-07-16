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Макей: страны ОДКБ защитят свои интересы только общими усилиями

17.07.2017 14:56 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 июл – Sputnik. Государства – члены ОДКБ смогут отстаивать свои интересы только совместными усилиями, основной задачей организации должно стать формирование благоприятных внешних условий для стран – членов организации, заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей.

Макей: страны ОДКБ защитят свои интересы только общими усилиями
© Sputnik Александр Щербак/Фото ИТАР-ТАСС/ POOL
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"По нашему мнению, в сегодняшних условиях основополагающая задача ОДКБ заключается не в том, чтобы просто быть готовой отреагировать на внешние факторы. В первую очередь наша организация должна быть в состоянии формировать благоприятные внешние условия для развития государств-членов", – заявил Макей журналистам, подводя итоги заседания СМИД ОДКБ.

Он подчеркнул, что дипломатической работе в этом отводится особая роль. Министр напомнил, что об этом говорил и президент Беларуси в понедельник во время встречи с главами МИД стран Организации.

"Только действуя с общих позиций, мы сможем эффективно отстаивать интересы наших стран, всесторонне укреплять внешнеполитический имидж ОДКБ", – добавил он.

Министр отметил, что нынешнее заседание прошло в традиционном для этой организации духе сотрудничества и партнерства. 

"Мы сосредоточили основное внимание на ключевых и конкретных аспектах деятельности. В частности, были рассмотрены актуальные проблемы международной и региональной безопасности и взаимодействия государств ОДКБ на международной арене. В качестве председателя в ОДКБ Беларусь акцентировала внимание на аспектах своего председательства в политической сфере", – рассказал он.

По словам Макея, было согласовано и подписано заявление по вопросу о не прекращающейся в отдельных странах Европы компании по демонтажу памятников, увековечивающих подвиг советской армии в годы Второй мировой войны. Второе заявление посвящено совместным мерам по обеспечению информационной безопасности. 

"Вместе мы также приняли решение о плане консультаций по вопросам внешней политики, по темам, которые мы совместно будем продвигать на международных площадках", – сказал он.

Макей сообщил, что также обсуждался ряд других субстантивных вопросов, которые будут выноситься на рассмотрение очередной сессии Совета по коллективной безопасности на уровне глав государств. Это мероприятие планируется провести в Минске ближе к концу года, уточнил глава белорусского МИД.

 
Теги: Минск
 
 
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Основной задачей Организации должна стать не реагирование на внешние угрозы, а создание благоприятных внешних условий для развития стран – членов ОДКБ.

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