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Макей: страны ОДКБ защитят свои интересы только общими усилиями
17.07.2017 14:56 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 июл – Sputnik. Государства – члены ОДКБ смогут отстаивать свои интересы только совместными усилиями, основной задачей организации должно стать формирование благоприятных внешних условий для стран – членов организации, заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей.
© Sputnik Александр Щербак/Фото ИТАР-ТАСС/ POOL
"По нашему мнению, в сегодняшних условиях основополагающая задача ОДКБ заключается не в том, чтобы просто быть готовой отреагировать на внешние факторы. В первую очередь наша организация должна быть в состоянии формировать благоприятные внешние условия для развития государств-членов", – заявил Макей журналистам, подводя итоги заседания СМИД ОДКБ.
Он подчеркнул, что дипломатической работе в этом отводится особая роль. Министр напомнил, что об этом говорил и президент Беларуси в понедельник во время встречи с главами МИД стран Организации.
"Только действуя с общих позиций, мы сможем эффективно отстаивать интересы наших стран, всесторонне укреплять внешнеполитический имидж ОДКБ", – добавил он.
Министр отметил, что нынешнее заседание прошло в традиционном для этой организации духе сотрудничества и партнерства.
"Мы сосредоточили основное внимание на ключевых и конкретных аспектах деятельности. В частности, были рассмотрены актуальные проблемы международной и региональной безопасности и взаимодействия государств ОДКБ на международной арене. В качестве председателя в ОДКБ Беларусь акцентировала внимание на аспектах своего председательства в политической сфере", – рассказал он.
По словам Макея, было согласовано и подписано заявление по вопросу о не прекращающейся в отдельных странах Европы компании по демонтажу памятников, увековечивающих подвиг советской армии в годы Второй мировой войны. Второе заявление посвящено совместным мерам по обеспечению информационной безопасности.
"Вместе мы также приняли решение о плане консультаций по вопросам внешней политики, по темам, которые мы совместно будем продвигать на международных площадках", – сказал он.
Макей сообщил, что также обсуждался ряд других субстантивных вопросов, которые будут выноситься на рассмотрение очередной сессии Совета по коллективной безопасности на уровне глав государств. Это мероприятие планируется провести в Минске ближе к концу года, уточнил глава белорусского МИД.
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Основной задачей Организации должна стать не реагирование на внешние угрозы, а создание благоприятных внешних условий для развития стран – членов ОДКБ.
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