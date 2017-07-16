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Дуда утвердил поправки в закон о сносе советских памятников в Польше

17.07.2017 17:19 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 17 июл — Sputnik. Президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, предусматривающем снос советских памятников в стране, сообщается на официальном сайте главы государства.

Дуда утвердил поправки в закон о сносе советских памятников в Польше
© Sputnik / Констанция Ждановская
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Сейм Польши 22 июня проголосовал за поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или другого тоталитарного строя в названиях зданий и объектов. Так, согласно документу, возможен снос советских памятников по всей республике. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии.

"Президент подписал… закон от 22 июня об изменении закона о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования", — сообщается на официальном сайте польского президента.

Закон вступает в силу через три месяца с момента подписания. Подписанные президентом поправки предполагают переходный период в 12 месяцев со дня вступления в силу для исполнения соответствующих изменений или демонтажа памятников.

Закон не распространяется на памятники, которые  не выставлены на всеобщее обозрение, находятся на территории "кладбищ или иных мест упокоения", выставлены публично в рамках художественной, образовательной, коллекционерской или научной деятельности, демонстрируются "в целях, отличных от пропаганды тоталитарного строя", а также тех, которые вписаны в реестр памятников.

Ранее Sputnik со ссылкой на МИД Беларуси сообщал, что Минск негативно относится к инициативе по сносу в Польше всех советских памятников. Беларусь к такой инициативе относится как к попытке переписать историю и стереть историческую память о том, как десятки стран вместе сражались против общего врага.

В свою очередь в Госдуме РФ заявили, что конца этой недели рассмотрят закон, подписанный Дудой. Российские депутаты назвали подобные действия недопустимы. 

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 17 июл — Sputnik. Президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, предусматривающем снос советских памятников...

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