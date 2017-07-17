Изменения в судебной системе начнут действовать с 1 августа

Опасные тенденции в экономике страны могут происходить исходя их поступающих судебных уголовных дел.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочей встречи с с председателем Верховного суда Валентином Сукало по вопросам эффективности работы судебной системы после объединения общих и экономических судов.

Глава государства попросил высказать мнение о возможных опасных тенденциях в экономике, исходя из анализа рассматриваемых судами дел.

«Может быть, в экономике какие-то (у вас это видно, как в зеркале, по хозяйственной части) опасные тенденции намечаются или происходят», – цитирует президента БелТА .

Валентин Сукало отметил, что в судебной системе после объединения общих и экономических судов произошли позитивные изменения, и основные проблемы решены. «Сегодня судебная система достаточно устойчива, рациональна и организационно управляема», – заверил он.

В лучшую сторону изменилось качество и оперативность правосудия в судах – как общих, так и экономических. Планируется также добиться решения в вопросе восстановления гражданских прав, сокращая случаи приостановления судов, сокращения случаев отложения заседаний и перерывов в процессах. Так, предполагается рассматривать дела в ходе максимум двух заседаний.

Затронул Сукало и вопрос оптимизации судебной системы, отметив, что в аппарате Верховного и областных судов в ближайшее время произойдут изменения при сохранении нынешнего численного состава судейского корпуса. Новые условия начнут действовать с 1 августа.

Намечено рассмотрение и вопроса института банкротства, решено в скором будущем приступить к рассмотрению этой проблематики.