Представительная делегация Европарламента прибудет в Минск

МИНСК, 18 июл — Sputnik. Вопросы сотрудничества будут обсуждены в ходе визита в Минск делегации Европарламента, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе Палаты представителей Национального собрания Беларуси.



© Sputnik / Виктор Толочко Минск против политизации соглашений о реадмиссии и визах с ЕС

Визит европейских парламентариев в Беларусь продлится два дня — 18-19 июля, в составе делегации пять человек, в числе которых депутаты из Литвы, Латвии, Германии и Польши. Возглавляет делегацию Богдан Здроевски.

"Сегодня состоится встреча делегации Европарламента с заместителем председателя нижней палаты белорусского парламента Болеславом Пирштуком. На ней будут обсуждены вопросы сотрудничества", — сообщили в пресс-службе.

В свою очередь в МИД РБ сообщили, что в рамках данного визита пройдут встречи во внешнеполитическом ведомстве, Центризбиркоме, Миноборе.

В представительстве ЕС в Беларуси уточнили, что евродепутаты также намерены встретиться с представителями белорусской оппозиции.