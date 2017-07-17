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Представительная делегация Европарламента прибудет в Минск
18.07.2017 08:57 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 июл — Sputnik. Вопросы сотрудничества будут обсуждены в ходе визита в Минск делегации Европарламента, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе Палаты представителей Национального собрания Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
Визит европейских парламентариев в Беларусь продлится два дня — 18-19 июля, в составе делегации пять человек, в числе которых депутаты из Литвы, Латвии, Германии и Польши. Возглавляет делегацию Богдан Здроевски.
"Сегодня состоится встреча делегации Европарламента с заместителем председателя нижней палаты белорусского парламента Болеславом Пирштуком. На ней будут обсуждены вопросы сотрудничества", — сообщили в пресс-службе.
В свою очередь в МИД РБ сообщили, что в рамках данного визита пройдут встречи во внешнеполитическом ведомстве, Центризбиркоме, Миноборе.
В представительстве ЕС в Беларуси уточнили, что евродепутаты также намерены встретиться с представителями белорусской оппозиции.
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Евродепутаты намерены провести встречи в Минске не только с представителями МИДа, ЦИК, депутатами, но и с представителями оппозиции.
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