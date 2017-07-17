ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Представительная делегация Европарламента прибудет в Минск

18.07.2017 08:57 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 18 июл — Sputnik. Вопросы сотрудничества будут обсуждены в ходе визита в Минск делегации Европарламента, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

Представительная делегация Европарламента прибудет в Минск
© Sputnik / Виктор Толочко
Минск против политизации соглашений о реадмиссии и визах с ЕС

Визит европейских парламентариев в Беларусь продлится два дня — 18-19 июля, в составе делегации пять человек, в числе которых депутаты из Литвы, Латвии, Германии и Польши. Возглавляет делегацию Богдан Здроевски.

"Сегодня состоится встреча делегации Европарламента с заместителем председателя нижней палаты белорусского парламента Болеславом Пирштуком. На ней будут обсуждены вопросы сотрудничества", — сообщили в пресс-службе.

В свою очередь в МИД РБ сообщили, что в рамках данного визита пройдут встречи во внешнеполитическом ведомстве, Центризбиркоме, Миноборе.

В представительстве ЕС в Беларуси уточнили, что евродепутаты также намерены встретиться с представителями белорусской оппозиции.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Евродепутаты намерены провести встречи в Минске не только с представителями МИДа, ЦИК, депутатами, но и с представителями оппозиции.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Беларусь председательствует в ОДКБ с акцентом на информбезопасность
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика