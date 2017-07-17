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Десять лет спустя: в Беларуси снова есть посол Исландии

18.07.2017 09:38 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 июл — Sputnik. Посол Исландии аккредитуется в Беларуси после более чем десятилетнего перерыва, сообщили Sputnik в пресс-службе МИД Беларуси.

Десять лет спустя: в Беларуси снова есть посол Исландии
© Sputnik Алексей Филиппов
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Там проинформировали, что заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко в понедельник принял Берглинд Асгейрсдоттир, которая назначена послом Исландии в Беларуси. Прием состоялся по случаю начала ее дипломатической миссии в республике.

"Стороны обсудили перспективные направления белорусско-исландского сотрудничества. Берглинд Асгейрсдоттир также вручила Олегу Кравченко копии верительных грамот", — сообщили в МИД.

Исландия является членом НАТО, Северного совета, Организации экономического сотрудничества и развития, Международного валютного фонда, Всемирного банка, ООН и ее специализированных организаций, а также Совета Европы и Европейской ассоциации свободной торговли.

В то же время, страна не является членом Европейского союза, но в то же время является членом Шенгенского соглашения.

Десять лет спустя: в Беларуси снова есть посол Исландии
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Между тем, как сообщает МИД Швеции, назначен новый посол этого государства в Беларуси. Им стала Кристина Йоханнессон, которая приступит к исполнению своих обязанностей с 1 сентября.

До назначения на этот пост Йоханнессон работала в представительстве Швеции при Евросоюзе в Брюсселе. Она также работала в генконсульстве Швеции в Санкт-Петербурге и в посольстве Швеции в Москве.

В настоящее время послом Швеции в Беларуси является Мартин Оберг, который с июля 2013 года работал в должности временного поверенного, а с апреля 2015 года был переведен в ранг посла. Он стал первым главой дипмиссии Швеции после дипломатического скандала в августе 2012 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава исландской дипмиссии вручила верительные грамоты руководству белорусского МИД, с 1 сентября в республике сменится и посол Швеции.

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