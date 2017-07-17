Европарламентарии отметили отсутствие в Беларуси политзаключенных

МИНСК, 18 июл — Sputnik. Европейский парламент заинтересован в развитии взаимоотношений с Беларусью, заявил председатель делегации Европейского парламента по связям с Беларусью, депутат Европарламента (Польша) Богдан Здроевский, отметив определенный прогресс, которого достигла Беларусь по ряду вопросов.

Делегация европарламентариев прибыла в Минск во вторник.



© Sputnik / Виктор Толочко Пирштук: Беларусь является надежным партнером для ЕС

"Сейчас в Беларуси отсутствуют политзаключенные, и в белорусском парламенте есть два представителя от оппозиции", — заявил европарламентарий на встрече в белорусском парламенте.

Он также отметил, что евродепутаты "также отслеживают ситуацию как вы (Беларусь — Sputnik) развиваете отношения с Украиной и Молдовой". Он подчеркнул, что отслеживают евродепутаты и позицию Беларуси по Крыму.

Здроевский подчеркнул, что самое главное "для сторон — наладить диалог, без хороших коммуникаций и понимания прогресса не будет". По его словам, это второй визит делегации Европарламента, и он проходит после достаточно большого перерыва. Евродепутат сообщил, что сегодня уже у них прошла встреча с главой МИД Беларуси, который заверил, что идет развитие взаимоотношений с ЕС.

"Надеюсь, что после нашего визита поддержка Беларуси со стороны ЕС повысится", — сказал евродепутат. При этом он подчеркнул, что особое внимание евродепутаты уделяют парламентскому сотрудничеству, а также сотрудничеству в рамках Восточного партнерства и Евронеста.

"Зимой в Беларуси состоятся местные выборы, надеемся, что после выборов последует дополнительный прогресс в Беларуси", — сказал он.