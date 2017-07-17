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Европарламентарии отметили отсутствие в Беларуси политзаключенных
18.07.2017 13:26 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 июл — Sputnik. Европейский парламент заинтересован в развитии взаимоотношений с Беларусью, заявил председатель делегации Европейского парламента по связям с Беларусью, депутат Европарламента (Польша) Богдан Здроевский, отметив определенный прогресс, которого достигла Беларусь по ряду вопросов.
Делегация европарламентариев прибыла в Минск во вторник.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Сейчас в Беларуси отсутствуют политзаключенные, и в белорусском парламенте есть два представителя от оппозиции", — заявил европарламентарий на встрече в белорусском парламенте.
Он также отметил, что евродепутаты "также отслеживают ситуацию как вы (Беларусь — Sputnik) развиваете отношения с Украиной и Молдовой". Он подчеркнул, что отслеживают евродепутаты и позицию Беларуси по Крыму.
Здроевский подчеркнул, что самое главное "для сторон — наладить диалог, без хороших коммуникаций и понимания прогресса не будет". По его словам, это второй визит делегации Европарламента, и он проходит после достаточно большого перерыва. Евродепутат сообщил, что сегодня уже у них прошла встреча с главой МИД Беларуси, который заверил, что идет развитие взаимоотношений с ЕС.
"Надеюсь, что после нашего визита поддержка Беларуси со стороны ЕС повысится", — сказал евродепутат. При этом он подчеркнул, что особое внимание евродепутаты уделяют парламентскому сотрудничеству, а также сотрудничеству в рамках Восточного партнерства и Евронеста.
"Зимой в Беларуси состоятся местные выборы, надеемся, что после выборов последует дополнительный прогресс в Беларуси", — сказал он.
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Представители ЕП отметили, что отслеживают внешнюю политику Беларуси в отношении Украины и Молдовы, а также позицию республики по Крыму.
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