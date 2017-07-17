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Пирштук: Беларусь является надежным партнером для ЕС
18.07.2017 13:21 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 июл — Sputnik. Беларусь заинтересована в дальнейшем развитии взаимоотношений с Евросоюзом и готова играть важную роль в налаживании широкомасштабного диалога между Западом и Востоком, заявил заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Болеслав Пирштук, встречаясь с делегацией Европарламента по связям с Беларусью.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Не скрывая, что наша страна заинтересована в развитии отношений с ЕС, мы всегда являлись надежным партнером", — сказал Пирштук.
Он напомнил, что
Обращаясь к евродепутатам, зампред нижней платы белорусского парламента сказал: "Надеюсь, что будет возможность обсудить полярные вопросы, сблизить поэзии и самое главное, работать на перспективу".
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Минск готов играть важную роль в налаживание широкомасштабного диалога между Востоком и Западом, заявляют в белорусском парламенте.
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