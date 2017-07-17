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Пирштук: Беларусь является надежным партнером для ЕС

18.07.2017 13:21 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 июл — Sputnik. Беларусь заинтересована в дальнейшем развитии взаимоотношений с Евросоюзом и готова играть важную роль в налаживании широкомасштабного диалога между Западом и Востоком, заявил заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Болеслав Пирштук, встречаясь с делегацией Европарламента по связям с Беларусью.

Пирштук: Беларусь является надежным партнером для ЕС
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Не скрывая, что наша страна заинтересована в развитии отношений с ЕС, мы всегда являлись надежным партнером", — сказал Пирштук.

Он напомнил, что в июле в Минске прошла сессия ПА ОБСЕ. По его словам, президентом Беларуси Александром Лукашенко была выдвинута миротворческая идея о проведении "Хельсинки —2". "Сейчас остро стоит вопрос о возобновлении широкомасштабного диалога между Востоком и Западом и в этом вопросе Беларусь играла, играет и будет играть важную роль", — отметил Пирштук.

Обращаясь к евродепутатам, зампред нижней платы белорусского парламента сказал: "Надеюсь, что будет возможность обсудить полярные вопросы, сблизить поэзии и самое главное, работать на перспективу".

 
Теги: Минск
 
 
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Минск готов играть важную роль в налаживание широкомасштабного диалога между Востоком и Западом, заявляют в белорусском парламенте.

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