Пирштук: Беларусь является надежным партнером для ЕС

МИНСК, 18 июл — Sputnik. Беларусь заинтересована в дальнейшем развитии взаимоотношений с Евросоюзом и готова играть важную роль в налаживании широкомасштабного диалога между Западом и Востоком, заявил заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Болеслав Пирштук, встречаясь с делегацией Европарламента по связям с Беларусью.



© Sputnik / Виктор Толочко Европарламентарии отметили отсутствие в Беларуси политзаключенных

"Не скрывая, что наша страна заинтересована в развитии отношений с ЕС, мы всегда являлись надежным партнером", — сказал Пирштук.

Он напомнил, что в июле в Минске прошла сессия ПА ОБСЕ . По его словам, президентом Беларуси Александром Лукашенко была выдвинута миротворческая идея о проведении "Хельсинки —2". "Сейчас остро стоит вопрос о возобновлении широкомасштабного диалога между Востоком и Западом и в этом вопросе Беларусь играла, играет и будет играть важную роль", — отметил Пирштук.

Обращаясь к евродепутатам, зампред нижней платы белорусского парламента сказал: "Надеюсь, что будет возможность обсудить полярные вопросы, сблизить поэзии и самое главное, работать на перспективу".