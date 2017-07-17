Проект Малороссия: в Донбассе инициируют создание нового государства

МИНСК, 18 июл — Sputnik. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко предложил создать на переходный период до трех лет новое государство Малороссия.

Как ожидается, в Основном законе нового государства будет закреплен внеблоковый статус, а также заявлен курс на восстановление связей с Российской Федерацией и присоединение к Союзному государству России и Беларуси. Кроме того, будущая Конституция "Малороссии" предусматривает отказ от долгов киевских властей.

Инициаторы создания Малороссии намерены объявить столицей Донецк, а Киев оставить историко-культурным центром без статуса столичного города.

Также Захарченко предложил провести народный трибунал над украинскими властями, которые, по его мнению, привели страну к распаду и гражданской войне.

Между тем, Луганская народная республика не направляла официальных представителей для участия в рассмотрении вопроса создания Малороссии.

"Этот проект даже не обсуждался с ЛНР", — говорится в сообщении пресс-службы администрации главы ЛНР Игоря Плотницкого.

Как ожидается, инициатива Захарченко станет темой обсуждения участников трехсторонней Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, которые в среду соберутся в Минске.