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Проект Малороссия: в Донбассе инициируют создание нового государства

18.07.2017 14:09 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 июл — Sputnik. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко предложил создать на переходный период до трех лет новое государство Малороссия.

Как ожидается, в Основном законе нового государства будет закреплен внеблоковый статус, а также заявлен курс на восстановление связей с Российской Федерацией и присоединение к Союзному государству России и Беларуси. Кроме того, будущая Конституция "Малороссии" предусматривает отказ от долгов киевских властей.

Инициаторы создания Малороссии намерены объявить столицей Донецк, а Киев оставить историко-культурным центром без статуса столичного города.

Также Захарченко предложил провести народный трибунал над украинскими властями, которые, по его мнению, привели страну к распаду и гражданской войне.

Между тем, Луганская народная республика не направляла официальных представителей для участия в рассмотрении вопроса создания Малороссии.

"Этот проект даже не обсуждался с ЛНР", — говорится в сообщении пресс-службы администрации главы ЛНР Игоря Плотницкого.

Как ожидается, инициатива Захарченко станет темой обсуждения участников трехсторонней Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе, которые в среду соберутся в Минске. 

 
Теги: Минск
 
 
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Оргкомитет по подготовке окончательного варианта Конституции нового государства предлагают создать в самопровозглашенной ДНР.

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