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Беларусь создала рабочую группу с Россией по взаимному признанию виз

18.07.2017 17:28 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 июл — Sputnik. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков распорядился создать рабочую группу для урегулирования с российской стороной вопросов взаимного признания виз, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского правительства.

Беларусь создала рабочую группу с Россией по взаимному признанию виз
© Sputnik / Виктор Толочко
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После введения в Беларуси безвизового режима Россия заявила о необходимости минимизировать риск въезда в страну через Беларусь граждан из "черного списка", в РФ сначала создали погранзоны на белорусско-российской границе, а затем перевели белорусские рейсы в российских аэропортах в международные зоны, что вызывало дополнительные неудобства для граждан Беларуси и России. При этом Минск и Москва продолжают работать над созданием единого миграционного пространства, которое должно решить все эти проблемы.

"Распоряжением премьер-министра Беларуси создана рабочая группа для урегулирования с российской стороной вопросов взаимного признания виз и иных вопросов, связанных с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств — участников Договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года", — сообщили в пресс-службе правительства.

Там добавили, что группу возглавил замминистра иностранных дел Беларуси Евгений Шестаков.

Беларусь создала рабочую группу с Россией по взаимному признанию виз
© Sputnik / Виктор Толочко
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Рабочей группе поручено провести работу с российской стороной по обсуждению проблемных вопросов взаимного признания виз и согласованию текста проекта соглашения, а также по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию Союзного государства.

Кроме того, необходимо согласовать внесение изменений в соглашение между правительствами Беларуси и РФ о реадмиссии от 15 ноября 2013 года, механизм взаимного обмена сведениями в отношении лиц, получивших национальные визы, а также вопросы формирования банков данных о таких лицах для организации их пропуска через границу, отметили в пресс-службе.

Согласно документу, рабочая группа может привлекать к участию руководителей и специалистов республиканских органов госуправления и других госорганизаций, подчиненных белорусскому правительству.

О результатах проведенной работы группа должна проинформировать правительство до 1 ноября.

 
Теги: Минск
 
 
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Руководит группой замминистра иностранных дел Евгений Шестаков, до 1 ноября группа должна отчитаться перед правительством о проделанной работе.

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