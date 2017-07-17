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Швейцарский дипломат Томас Гремингер возглавил ОБСЕ

18.07.2017 17:23 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 июл — Sputnik. Бывший постоянный представитель Швейцарии при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) стал генеральным секретарем организации, говорится в сообщении в микроблоге Twitter австрийского председательства в ОБСЕ.

Специальный постоянный совет ОБСЕ 12 июля утвердил кандидатуры на посты генерального секретаря организации (было решено, что кресло генсека займет Гремингер) и глав бюро верховного комиссара по делам национальных меньшинств и по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), а также представителя по свободе СМИ. Во вторник завершилась так называемая пятидневная процедура молчания, по итогам которой Совет министров ОБСЕ должен был утвердить решение по новому руководителю организации.

"Совет министров ОБСЕ сегодня утвердил Томаса Гремингера в качестве генерального секретаря ОБСЕ. Желаем ему всяческих успехов в сложных начинаниях", — говорится в сообщении.

Кроме того, верховным комиссаром по делам национальных меньшинств стал недавно ушедший с поста генсека Ламберто Заньер. Представителем по свободе СМИ назначили экс-госсекретаря Франции по европейской политике Арлема Дезира. Главой БДИПЧ Совет утвердил бывшую главу МИД Исландии Ингеборгу Солрун Гисладоттир.

С 1 июля ОБСЕ работала без действующего генерального секретаря. Изначально на пост генсека были выдвинуты бывший постоянный представитель Швейцарии при этой организации Томас Гремингер, постпред Беларуси при ОБСЕ Елена Купчина, бывший министр иностранных дел Казахстана Ерлан Идрисов, экс-глава Парламентской ассамблеи ОБСЕ, бывший глава МИД Финляндии Илкка Канерва, бывший еврокомиссар Штефан Фюле.

 
Теги: Минск
 
 
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Во вторник также стали известен руководитель БДИПЧ, комиссар по делам нацменьшинств, а также представитель по свободе ОБСЕ.

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