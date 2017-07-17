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Кадровые перестановки в ВПК: у Госвоенпрома новый руководитель
18.07.2017 18:19 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 июл — Sputnik. Генерал-майор Олег Двигалев указом президента освобожден от должности командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь. Решением главы государства он назначен председателем Государственного военно-промышленного комитета.
© Sputnik/ Виктор Толочко
Олег Двигалев - уроженец Мурманской области Российской Федерации. В 1987 году закончил Минское высшее инженерное зенитно ракетное училище ПВО.
Напомним, что в 2012 году Двигалев заменил на посту командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Республики Беларусь генерал-майора Дмитрий Пахмелкин, который был отправлен в отставку "за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей по обеспечению национальной безопасности Республики Беларусь".
Предыдущий руководитель Государственного военно-промышленного комитета Сергей Гурулев был отправлен в отставку 20 июня с формулировкой "по соглашению сторон. Он возглавлял ведомство с декабря 2009 года.
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Должность руководителя Государственного военно-промышленного комитета вакантна с 20 июня 2017 года.
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