Кадровые перестановки в ВПК: у Госвоенпрома новый руководитель

МИНСК, 18 июл — Sputnik. Генерал-майор Олег Двигалев указом президента освобожден от должности командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь. Решением главы государства он назначен председателем Государственного военно-промышленного комитета.

Олег Двигалев - уроженец Мурманской области Российской Федерации. В 1987 году закончил Минское высшее инженерное зенитно ракетное училище ПВО.

Напомним, что в 2012 году Двигалев заменил на посту командующего Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Республики Беларусь генерал-майора Дмитрий Пахмелкин, который был отправлен в отставку "за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей по обеспечению национальной безопасности Республики Беларусь".

Предыдущий руководитель Государственного военно-промышленного комитета Сергей Гурулев был отправлен в отставку 20 июня с формулировкой "по соглашению сторон. Он возглавлял ведомство с декабря 2009 года.