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Лукашенко совершит официальный визит в Украину

19.07.2017 09:14 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко 20-21 июля совершит официальный визит в Украину, сообщили Sputnik в пресс-службе главы белорусского государства.

Лукашенко совершит официальный визит в Украину
© Фото: пресс-служба президента Украины
Порошенко пригласил Лукашенко посетить Украину с официальным визитом

Программой визита запланированы переговоры с президентом Украины Петром Порошенко, которые пройдут в формате "один на один" и в расширенном составе.

"Одной из тем встречи станет урегулирование конфликта на востоке Украины, в чем Беларусь активно участвует, предоставляя переговорную площадку для сторон процесса. Лукашенко и Порошенко обсудят ситуацию в регионе в целом, обменяются мнениями по международной проблематике", — сообщили в пресс-службе.

Также ожидается, что два президента обсудят развитие политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между Беларусью и Украиной. Основное внимание будет уделено текущему состоянию и перспективам взаимодействия в экономике, в том числе в таких сферах, как торговля, инвестиции, промышленная кооперация, нефтехимический комплекс, энергетика, сельское хозяйство, транспортно-логистическая отрасль, развитие межрегионального диалога. Планируется также согласовать подходы к дальнейшему развитию приграничного сотрудничества.

Ожидается, что по итогам переговоров в присутствии лидеров двух стран будет подписан ряд документов, которые касаются сотрудничества в экономике, научно-технической области, а также в сферах культуры и межнациональных отношений.

Лукашенко совершит официальный визит в Украину
© Sputnik / Виктор Толочко
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Как ранее сообщал Sputnik, приглашение посетить Украину белорусскому лидеру Порошенко сделал 26 апреля, когда встречался с Лукашенко в Чернобыле. Там президенты двух стран изучили ход возведения нового саркофага над ЧАЭС и почтили память пострадавших от трагедии на атомной станции. Далее президенты продолжили переговоры на белорусской стороне, в агрогородке Лясковичи в Гомельской области. Там Лукашенко и Порошенко обсудили вопросы экономического и политического сотрудничества, а президент Украины пригласил белорусского коллегу посетить страну с официальным визитом.

Несколько дней назад в Минске прошло заседание белорусско-украинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, на котором были обсуждены актуальные вопросы взаимодействия двух стран в экономике.

Также в первом полугодии Беларусь посещали главы профильных ведомств Украины. В числе обсуждаемых вопросов были вопросы поставок белорусских продуктов и промышленной продукции на украинский рынок, взаимодействие в нефтегазовой сфере, а также вопрос возобновления судоходства по Днепру и перевалки белорусских морских грузов в украинских портах.    

 
Теги: Минск
 
 
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В программе визита переговоры с Порошенко, во время которых планируется обсудить вопросы урегулирования конфликта на Донбассе и сотрудничество в экономике.

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