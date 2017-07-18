МИНСК, 19 июл — Sputnik. Очередное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины будет посвящено так называемому "хлебному перемирию" и пройдет на фоне идеи создания Малороссии, сообщает Sputnik.

В среду, 19 июля, Минск вновь пример переговорщиков по Украине, традиционно заседанию группы будет предшествовать встреча ее рабочих подгрупп. В МИД Беларуси ранее проинформировали, что ведется подготовка к предстоящему переговорному процессу.

"Хлебное перемирие" и другие важные темы

На прошлой встрече, состоявшейся 5 июля, контактная группа подтвердила продолжение "хлебного перемирия" в Донбассе до 31 августа и констатировали снижение числа обстрелов после его введения. Однако продолжают поступать сообщения о нарушениях режима прекращения огня, стороны обвиняют друг друга в обстрелах, провокациях, активизации разведки и перебазировании военной техники.

В связи с этим в белорусской столице вновь планируется обсудить вопрос о соблюдении режима перемирия в Донбассе, факты его нарушения, разведение сил и средств от линии соприкосновения, выполнение договоренностей по отводу тяжелого вооружения, а также вопросы разминирования.

"За последнюю неделю наши коллеги по обе стороны линии разграничения зафиксировали рост количества нарушений режима прекращения огня приблизительно на 20%", — заявил первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

По его словам, к такому количеству нарушений ведет использование запрещенного минскими договоренностями вооружения, в том числе минометов и артиллерии, в том числе реактивных систем залпового огня.

Кроме того, переговорщики вновь затронут тему обмена пленными. Напомним, две недели назад делегации самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, а также РФ покинули заседание подгруппы из-за позиции Киева по данному вопросу . Ранее стало известно, что представители Киева, ДНР и ЛНР начали процесс уточнения списка пленных, которые хотят вернуться в Донбасс в рамках обмена.

На повестке дня Контактной группы по-прежнему стоит также вопрос бесперебойного водоснабжения.

Малороссия

Ранее глава ДНР Александр Захарченко предложил создать на переходный период до трех лет новое государство Малороссия как правопреемницу Украины — с внеблоковым статусом, курсом на восстановление связей с РФ и присоединение к Союзному государству России и Беларуси. Данная идея была негативно принята со стороны официального Киева, а также его западных партнеров.



© Sputnik Игорь Маслов США обеспокоены заявлениями о создании Малороссии

В руководстве Луганской народной республики сообщили, что этот проект с ЛНР не обсуждался. Спикер парламента ДНР Денис Пушилин уточнил, что создание Малороссии — лишь идея, которая воспринимается неоднозначно, в том числе и в самой ДНР, и необходимо узнать отношение к ней общества. Полпред РФ в Контактной группе по Донбассу Борис Грызлов отметил, что инициатива по Малороссии не вписывается в минский процесс и является не предметом реальной политики, а ответом на провокационные заявления Киева.

Однако наиболее актуальным вопросом, возникшим в связи с предложением ДНР, стало возможное влияние проекта о Малороссии на переговорный процесс в минском формате и соотнесение этой идеи с уже имеющимися минскими договоренностями, реализация политической части которых и без того застопорилась.