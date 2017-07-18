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Малороссия и "хлебное перемирие": в Минске соберется контактная группа
19.07.2017 09:52 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 июл — Sputnik. Очередное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины будет посвящено так называемому "хлебному перемирию" и пройдет на фоне идеи создания Малороссии, сообщает Sputnik.
В среду, 19 июля, Минск вновь пример переговорщиков по Украине, традиционно заседанию группы будет предшествовать встреча ее рабочих подгрупп. В МИД Беларуси ранее проинформировали, что ведется подготовка к предстоящему переговорному процессу.
"Хлебное перемирие" и другие важные темы
На прошлой встрече, состоявшейся 5 июля,
© Sputnik Игорь Маслов
В связи с этим в белорусской столице вновь планируется обсудить вопрос о соблюдении режима перемирия в Донбассе, факты его нарушения, разведение сил и средств от линии соприкосновения, выполнение договоренностей по отводу тяжелого вооружения, а также вопросы разминирования.
"За последнюю неделю наши коллеги по обе стороны линии разграничения зафиксировали рост количества нарушений режима прекращения огня приблизительно на 20%", — заявил первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.
По его словам, к такому количеству нарушений ведет использование запрещенного минскими договоренностями вооружения, в том числе минометов и артиллерии, в том числе реактивных систем залпового огня.
Кроме того, переговорщики вновь затронут тему обмена пленными. Напомним,
На повестке дня Контактной группы по-прежнему стоит также вопрос бесперебойного водоснабжения.
Малороссия
Ранее
© Sputnik Игорь Маслов
В руководстве Луганской народной республики сообщили, что этот проект с ЛНР не обсуждался. Спикер парламента ДНР Денис Пушилин уточнил, что создание Малороссии — лишь идея, которая воспринимается неоднозначно, в том числе и в самой ДНР, и необходимо узнать отношение к ней общества. Полпред РФ в Контактной группе по Донбассу Борис Грызлов отметил, что инициатива по Малороссии не вписывается в минский процесс и является не предметом реальной политики, а ответом на провокационные заявления Киева.
Однако наиболее актуальным вопросом, возникшим в связи с предложением ДНР, стало возможное влияние проекта о Малороссии на переговорный процесс в минском формате и соотнесение этой идеи с уже имеющимися минскими договоренностями, реализация политической части которых и без того застопорилась.
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МИНСК, 19 июл — Sputnik. Очередное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины будет посвящено так называемому "хлебному...
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