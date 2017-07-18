Лукашенко отправится в Украину: что в программе визита?

МИНСК, 19 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко 20-21 июля совершит официальный визит в Украину, сообщили Sputnik в пресс-службе главы белорусского государства.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко совершит официальный визит в Украину

Как ранее сообщал Sputnik, приглашение посетить Украину белорусскому лидеру Порошенко сделал 26 апреля, когда встречался с Лукашенко в Чернобыле.

По данным пресс-службы, глава белорусского государства проведет переговоры с президентом Украины Петром Порошенко, которые пройдут в формате "один на один" и в расширенном составе.

"Одной из тем встречи станет урегулирование конфликта на востоке Украины, в чем Беларусь активно участвует, предоставляя переговорную площадку для сторон процесса. Лукашенко и Порошенко обсудят ситуацию в регионе в целом, обменяются мнениями по международной проблематике", — сообщили в пресс-службе.

О чем будут переговоры?

По сообщению пресс-службы, планируется, что Лукашенко и Порошенко обсудят развитие политического, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между Беларусью и Украиной.

Основное внимание будет уделено текущему состоянию и перспективам взаимодействия в экономике, в том числе в таких сферах, как торговля, инвестиции, промышленная кооперация, нефтехимический комплекс, энергетика, сельское хозяйство, транспортно-логистическая отрасль, развитие межрегионального диалога. Планируется также согласовать подходы к дальнейшему развитию приграничного сотрудничества.

Ожидается, что по итогам переговоров в присутствии лидеров двух стран будет подписан ряд документов, которые касаются сотрудничества в экономике, научно-технической области, а также в сферах культуры и межнациональных отношений.

К визиту готовились и Минск, и Киев

Как сообщалось, на этой неделе в Беларуси состоялось заседание белорусско-украинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, на котором были обсуждены актуальные вопросы взаимодействия двух стран в экономике.

Также в первом полугодии Беларусь посещали главы профильных ведомств Украины. В числе обсуждаемых вопросов были вопросы поставок белорусских продуктов и промышленной продукции на украинский рынок, взаимодействие в нефтегазовой сфере, а также вопрос возобновления судоходства по Днепру и перевалки белорусских морских грузов в украинских портах.

Эта тема стала одной из главных на заседании комиссии.

Как сообщил по ее итогам министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, два государства договорились развивать межгосударственное сотрудничество, в частности, в сфере машиностроения и сельхозмашиностроения.

"Мы договорились продолжить работу по организации совместных сборочных производств тракторов "Беларус" и зерноуборочных комбайнов "Гомсельмаш" на территории Беларуси и Украины, выпуска грузовых моторных транспортных средств и взаимных поставок грузовых вагонов, запчастей к ним и другой продукции тяжелого машиностроения", — сообщила пресс-служба Зубкова.

В ходе заседания также были достигнуты договоренности по сотрудничеству в сфере АПК, железнодорожного сообщения и водного сообщения на участке "Киевская ГЭС — Нижние Жары".

Зубков также сообщил, что Украина поддержит предложение Беларуси об отнесении участка Днепр от устья Припяти до пункта Нижние Жары к международной сети водных путей категории Е, как ответвление водного пути Е-40 при рассмотрении вопроса в Еврокомиссии ООН.

Минск и Киев также договорились о подготовке и реализации новых крупномасштабных проектов в рамках Программы трансграничного сотрудничества "Польша — Беларусь — Украина 2014-2020" и продвижения совместных проектов МТП по обустройству и модернизации пунктов пропуска на белорусско-украинской границе в рамках инициативы ЕС "Восточное партнерство".

Беларусь рассчитывает на рост товарооборота

По итогам заседания комиссии вице-премьер Беларуси Владимир Семашко, который возглавляет ее белорусскую часть, заявил, что за два года Минск и Киев могут нарастить товарооборот до 8 миллиардов долларов. Сейчас, по данным Зубкова, он составляет порядка 4,5 миллиардов долларов в год.

Украина является для Беларуси одним из основных направлений экспорта нефтепродуктов и цемента.

"Прошлый год был удачным у нас. Товарооборот между Украиной и Беларусью вырос на 10,5% по нашей статистике и на 10,8% — по вашей статистике. Это несмотря на то, что прошлый год был годом рецессии", — заявил Семашко по итогам заседания комиссии журналистам в Минске.

Он обратил внимание, что только за январь-май 2017 года товарооборот вырос более чем на четверть.

"Потенциал Украины и Беларуси позволяет нам надеяться в ближайшие, думаю, года два выйти на тот рекордный товарооборот, который был в 2012 году, когда взаимный товарооборот составлял 7,9 млрд долларов, и сегодня все есть предпосылки — и внешние, и внутренние — чтобы это сделать", — сказал белорусский вице-премьер.

По его словам, в Минске заинтересованы в поставках сельскохозяйственной техники в Украину и готовы обеспечить требования украинской стороны по уровню ее локализации.