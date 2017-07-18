Макей: Беларусь страдает от украинского конфликта

МИНСК, 19 июл — Sputnik. Беларусь заинтересована в урегулировании конфликта на востоке Украины, заявил глава МИД Беларуси Владимир Макей.



© Sputnik / Виктор Толочко Малороссия и "хлебное перемирие": в Минске соберется контактная группа

Данное заявление он сделал во время подхода к прессе по итогам встречи с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем, который прибыл с визитом в Минск.

"Вы знаете нашу позицию по отношению к ситуации в Украине. Она была заявлена президентом некоторое время назад и после этого многократно была подтверждена, в том числе на высшем уровне. Она остается неизменной", — заявил Макей, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, Минск исходит из того, что и Россия, и Украина являются для Беларуси самыми близкими странами на постсоветском пространстве, потому что они соседи и самые главные торгово-экономические партнеры.

"И мы, конечно же, категорически не приемлем той ситуации, которая существует сегодня в этом треугольнике: Беларусь — Россия — Украина", — сказал Макей.

Чего опасается Беларусь

Глава МИД также подчеркнул, что Беларусь выступает за установление мира и спокойствия в регионе и за скорейшее разрешение украинского конфликта, потому что испытывает негативное влияние от этого.

"Беларусь страдает из-за этого конфликта, из-за того, что существуют взаимные санкции между Россией и Европейским Союзом. Это оказывает негативное влияние на наши торгово-экономические отношения. Мы не хотели бы этого", — подчеркнул он.

Глава внешнеполитического ведомства отметил существование опасности для Беларуси в связи с наличием большого количества огнестрельного оружия у участников конфликта на востоке Украины.

"Для нас опасность еще состоит и в том, что даже по тем же самым данным украинской стороны, в Украине около 900 тысяч единиц зарегистрированного огнестрельного оружия находится на руках у людей. А по неофициальным данным количество такого оружия превышает 3-4 миллиона", — сказал Макей.

Министр подчеркнул, что в целом данная ситуация оказывает негативное влияние не только на торгово-экономические отношения, но и на человеческие отношения.

Мирные переговоры

"Позиция Беларуси состоит в том, что это наши дружественные, родные государства, и мы обязаны сделать все, чтобы и в Украине как можно скорее воцарился мир и согласие, и чтобы отношения между этими государствами тоже носили дружественный характер", — подчеркнул Макей.



© Sputnik Андрей Стенин Лукашенко отправится в Украину: что в программе визита?

Между тем, сегодня в Минске проходит очередное заседание контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. Фоном для переговоров о полном соблюдении режима прекращения огня в Донбассе, решении гуманитарных, экономических и политических вопросов мирного урегулирования станет выдвинутая главой самопровозглашенной Донецкой народной республики инициатива о создании государства Малороссия, вызвавшая неоднозначную реакцию как у сторон, вовлеченных в минский переговорный процесс, так и экспертов.

А уже завтра с официальным визитом в Киев отправится президент Беларуси Александр Лукашенко. Как ожидается, одной из тем встречи белорусского лидера с президентом Украины Петром Порошенко станет урегулирование конфликта на востоке Украины, в чем Беларусь активно участвует, предоставляя переговорную площадку для сторон процесса.