Украина отказалась выплачивать пенсии в Луганске и Донецке

МИНСК, 19 июл — Sputnik. Украина отказалась разрешить вопросы экономической блокады Луганской и Донецкой Народных республик, сообщила пресс-секретарь главы делегации ДНР на переговорах Дениса Пушилина Виктория Талакина.



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Контактная группа по вопросам урегулирования ситуации на юго-востоке Украины встретилась в среду в Минске. Среди поднятых вопросов обсуждалась и экономическая блокада ДНР и ЛНР, а также выплата пенсий и возобновление водоснабжения.

"Несмотря на прописанную в Комплексе мер обязанность Украины возобновить социальные выплаты или хотя бы упростить существующую сегодня процедуру, украинская сторона в очередной раз отвечает отказом", — сообщила Талакина.

Пресс-секретарь Пушилина добавила, что "Украина лоббирует решение лишь тех вопросов повестки, которые затрагивают финансовую сторону, и абсолютно не готова обсуждать и решать проблемы, затрагивающие жизнь и благосостояние простых граждан".

Очередное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины было посвящено также ряду иных проблем, в том числе так называемому "хлебному перемирию".