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В Минске работает контактная группа по Донбассу
19.07.2017 18:43 — Новости Политики | БДГ
В Минске проходит очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.
Об этом сообщает МИД Беларуси в своем официальном аккаунте
Предыдущая встреча участников контактной группы состоялась 5 июля, на нем присутствовал экс-президент Украины Леонид Кучма, который
На прошлой встрече также специальный представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мартин Сайдик отметил, что стороны
Сегодня же пройдет не только встреча членов основной группы, но также и рабочих подгрупп. Они снова обсуждают вопросы о возможности полного прекращения огня, разведении войск, согласования обмена пленными и другие темы.
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В Минске проходит очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщает МИД Беларуси в своем официальном аккаунте twitter.
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