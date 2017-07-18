ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске работает контактная группа по Донбассу

19.07.2017 18:43 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

В Минске проходит очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом сообщает МИД Беларуси в своем официальном аккаунте twitter.

Предыдущая встреча участников контактной группы состоялась 5 июля, на нем присутствовал экс-президент Украины Леонид Кучма, который заявил, что обмен пленных может быть начат незамедлительно.

На прошлой встрече также специальный представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мартин Сайдик отметил, что стороны обменялись новыми списками удерживаемых лиц, и этот процесс очень важен.

Сегодня же пройдет не только встреча членов основной группы, но также и рабочих подгрупп. Они снова обсуждают вопросы о возможности полного прекращения огня, разведении войск, согласования обмена пленными и другие темы.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске проходит очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщает МИД Беларуси в своем официальном аккаунте twitter.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Украина отказалась выплачивать пенсии в Луганске и Донецке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика