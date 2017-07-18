В Минске работает контактная группа по Донбассу

В Минске проходит очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом сообщает МИД Беларуси в своем официальном аккаунте twitter .

Предыдущая встреча участников контактной группы состоялась 5 июля, на нем присутствовал экс-президент Украины Леонид Кучма, который заявил , что обмен пленных может быть начат незамедлительно.

На прошлой встрече также специальный представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Мартин Сайдик отметил, что стороны обменялись новыми списками удерживаемых лиц, и этот процесс очень важен.

Сегодня же пройдет не только встреча членов основной группы, но также и рабочих подгрупп. Они снова обсуждают вопросы о возможности полного прекращения огня, разведении войск, согласования обмена пленными и другие темы.