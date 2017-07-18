МИНСК, 19 июл – Sputnik. Очередное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины завершилось в Минске: стороны обсудили "хлебное перемирие" в регионе, а также вопросы разведения сил на новом участке – в районе станицы Луганской.



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Ранее планировалось, что переговорщики по Донбассу в первую очередь затронут на встрече в белорусской столице еще два острый вопрос – обмена пленными и ситуацию с заявлениями главы ДНР Александра Захарченко о создании Малороссии.

Хлебное перемирие

Режим прекращения огня в Донбассе действует с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения сторон. Он был установлен до 31 августа – на период сбора урожая.

"Обсудили необходимость придерживаться объявленного ранее "хлебного перемирия", – сообщила Виктория Талакина, пресс-секретарь полпреда самопровозглашенной ДНР в контактной группе Дениса Пушилина.

Ранее в ОБСЕ неоднократно заявляли, что противоборствующие стороны продолжают военные действия, нарушая достигнутые в Минске договоренности. При этом в периодических обстрелах обвиняют друг друга и Киев, и самопровозглашенные республики.

Станица Луганская

Представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик на встрече настаивали на разведении сил на новом участке – в районе станицы Луганской.

"Учитывая, что последний зафиксированный СММ ОБСЕ обстрел на этом участке был 13 июля, помех для совершения разведения, кроме нежелания украинской стороны, нет", – сообщила Талакина.

Она также отметила, что в итоге стороны пришли к пониманию необходимости завершения отвода сил возле станицы.

"Но определенной даты запланировано не было", – добавила пресс-секретарь.



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В свою очередь представитель России в контактной группе Борис Грызлов рассказал журналистам, что стороны достигли определенного соглашения по данному вопросу.

"В связи с зафиксированным выполнением режима тишины в Станице Луганская принято решение о разведении сил в этом районе", — сказал Грызлов журналистам.

Малороссия

Вопрос создания так называемой Малороссии на Донбассе, по словам представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы, рассматривался в разрезе минских соглашений.

"Заявления Малороссии не отвечают основам минского процесса и не способствуют урегулированию ситуации в Донбассе", – сообщила пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер.

По ее словам, контактная группа призвала воздержаться от любых конфронтационных заявлений, которые противоречат данным договоренностям.

Олифер также уточнила, что Киев призвал Россию осудить заявления Захарченко, так как они являются неприемлемыми и противоречат плану мирного урегулирования в регионе.

Обмен пленными

По словам Грызлова, последняя стадия "обмена всех на всех" между Украиной и самопровозглашенными республиками затянулась, но есть вероятность, что он все же будет.

"Да, можно констатировать, что финальная стадия обмена затянулась, но есть все предпосылки к тому, что обмен всех на всех произойдет", — сказал Грызлов.

Он также уточнил, что употреблять в данной ситуации слово "пленные" несколько неуместно, так как среди удерживаемых лиц много гражданских, которые не держали в руках оружие.

Следующая встреча группы запланирована на 2 августа.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.