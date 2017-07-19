О чем договорилась контактная группа по Украине?

На очередном заседании трехсторонней контактной группы по ситуации на юго-востоке Украины стороны договорились придерживаться «хлебного перемирия», обсудили вопросы обмена пленными, разведения сил в районе станицы Луговской и создания Малороссии.

По словам пресс-секретаря полпреда ДНР Дениса Пушилина Виктории Талакиной, на заседании решено придерживаться объявленного ранее «хлебного перемирия».

Режим прекращения огня в Донбассе установлен с 24 июня до 31 августа, когда в регионе проходит сбор урожая. Однако, по заявлениям ОБСЕ, военные действия в регионе продолжаются.

Участники заседания также обсудили разведение сил на новом участке – возле станицы Луганской, где обстрелы были зафиксированы еще 13 июля. Стороны констатировали необходимость завершения отвода сил в районе Луговской, о чем заявил представитель России в контактной группе Борис Грызлов.

Что касается учреждения Александром Захарченко «государства» Малороссия, участники контактной группы призвала воздержаться от любых заявлений конфронтационного характера противоречащих данным договоренностям минского процесса. По словам пресс-секретаря Кучмы Дарки Олифер, эти вопросы «не способствуют урегулированию ситуации в Донбассе».

Украинская сторона призвала Россию осудить заявления Захарченко, так как они являются неприемлемыми и противоречат плану мирного урегулирования в регионе, заявила Олифер.

Отдельным вопросом обсуждался обмен пленными, было отмечено, что последний этап «обмена всех на всех» между Украиной и республиками ДНР и ЛНР затянулся.

«Да, можно констатировать, что финальная стадия обмена затянулась, но есть все предпосылки к тому, что обмен всех на всех произойдет», – сказал Грызлов.

Участники контактной группы наметили дату следующего заседания на 2 августа.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.