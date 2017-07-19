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Лукашенко в пятницу встретится с Порошенко в формате "один на один"

20.07.2017 13:32 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг отправляется с официальным двухдневным визитом в Украину, сообщили Sputnik в пресс-службе главы белорусского государства.

Лукашенко в пятницу встретится с Порошенко в формате "один на один"
© Sputnik Андрей Стенин
Лукашенко отправится в Украину: что в программе визита?

Там отметили, что программой визита запланированы переговоры с президентом Украины Петром Порошенко в формате "один на один" и в расширенном составе. Ожидается, что лидеры Беларуси и Украины обсудят не только торгово-экономическое и политическое сотрудничество, но и ход мирного процесса в Донбассе, в котором Беларусь выступает как донор стабильности в регионе и предоставляет площадку для переговоров.

Между тем, как сообщили в пресс-службе президента Украины, официальная церемония встречи белорусского президента запланирована на пятницу, 21 июля, в 11 часов на площади перед зданием Администрации президента Украины.

Ожидается, что уже в 12:30 Порошенко и Лукашенко выступят с заявлениями для журналистов.

По данным белорусской стороны, в четверг в Киеве проходит белорусско-украинский бизнес-форум, в котором принимают участие около 300 украинских и 100 белорусских компаний.

По предварительным расчетам, в рамках форума будут подписаны контракты на сумму около 50 миллионов долларов. Интерес представляют машиностроение, АПК, нефтехимия, энергетика и строительство.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент Украины встретит белорусского лидера перед зданием Администрации президента, запланированы переговоры в расширенном формате, также в Киеве пройдет...

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