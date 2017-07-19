Беларусь приобретет у России вооружения больше, чем на весь годовой оборонный бюджет

Вооруженные силы Беларуси без шума и пыли проводят самую масштабную программу перевооружения за последнее десятилетие. Эксперт объясняет, что это является необходимой мерой, чтобы армия сохранила боеспособность.

Как писала уже БДГ , министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Андрей Равков сообщил, что в ближайшее время планируется подписать контракт с Россией на поставку в Беларусь пятой батареи ЗРК «Тор-М2».

При этом в первом полугодии 2017-го по ранее подписанным контрактам из России поступили на вооружение Беларуси 6 вертолетов Ми-8МТВ-5, четвертая батарея ЗРК «Тор-М2», радиолокационная станция «Противник-Г», два комплекса радиоконтроля и радиомониторинга «Торн-8П» и различные виды современных образцов снайперского и специального оружия. Кроме того, осуществлена глубокая модернизация первой партии танков Т-72Б до уровня Т-72Б3.

В интервью ТАСС Андрей Равков рассказал, что для обновления парка боевых летательных аппаратов белорусское оборонное ведомство заключило контракт с научно-производственной корпорацией "Иркут" на поставку 12 самолетов Су-30СМ в период с 2018 по 2020 год, по четыре самолета в год.

Министр уточняет, что в связи с техническими изменениями в комплектации возможен перенос сроков поставки на 2019–2020 годы. В этом году также были подписаны контракты на поставку двух радиолокационных станций "Противник-Г" с комплектом ЗИП к ним, а также трех комплексов радиоконтроля и радиомониторинга «Торн-8П».

Старший аналитик Белорусского института стратегических исследований (BISS, Вильнюс) Денис Мельянцов в интервью БДГ сказал, что нет сенсации в намерении Беларуси пятую батарею ЗРК «Тор-М2», так как она уже имеет такие вооружения.

«Сенсация скорее в том, что за последний буквально месяц анонсирована покупка достаточно большого количества вооружений – это истребители новейшие СУ-30СМ, которых тоже покупается достаточно большое количество на 600 млн долларов, анонсированы «Торы», анонсированы также и системы радиомониторинга, радиолокационные станции ближнего действия. То есть достаточно большой комплекс перевооружения белорусской армии, который в общем-то потянет за собой большой бюджет», – считает эксперт.

Мельянцов оговаривается, что все эти покупки будут растянуты на несколько лет, «но тем не менее все-таки это наверно самая масштабная программа перевооружений белорусской армии за последнее десятилетие».

Можем ли мы себе это позволить?

На фоне государственного долга Беларуси и падения уровня доходов населения страны тратить деньги на новые вооружения кажется не своевременным. Однако Мельянцов объясняет, что это необходимый шаг и при перевооружении армии нужно исходить из потребности. «Белорусская армия постепенно деградирует, что очень серьезно проявляется в войсках ВВС и ПВО, потому что белорусский парк самолетов очень сильно поредел после вывода из строя СУ-37 в частности и целого ряда других видов и типов самолетов. Что касается систем ПВО – здесь тоже не все так гладко», – рассказывает старший аналитик BISS.

По мнению Мельянцова, в нашем случае речь идет даже не о модернизации армии («слово модернизация все-таки относиться к современному вооружению, а Беларусь приобретает списанное в России»), а о том, чтобы Вооруженные Силы хотя бы оставались более-менее боеспособными. И на это нужно тратить деньги.

Эксперт полагает, что под покупку российских истребителей будет выдан кредит, потому что это очень большие деньги. «В целом весь контракт – это в целом весь годовой белорусский оборонный бюджет. Поэтому я думаю, что без российского кредита здесь не обойтись», – считает Мельянцов.

«Будут брать кредиты, будут находить средства, но это по крайней мере необходимый минимум, который не даст белорусской армии деградировать полностью», – убежден старший аналитик BISS. По словам эксперта, «здесь как раз перед глазами и украинский пример, когда запущенные вооруженные силы не смогли достойным образом ответить на вторжение извне и понесли очень серьезные потери».

Денис Мельянцов затруднился сказать, добилась ли белорусская сторона скидок у России в рамках сотрудничества в Союзном государстве или ОДКБ. «Переговоры по скидкам – это в общем имманентная часть всех переговоров по покупке вооружений, всегда белорусская сторона и другие партнеры по ОДКБ постоянно проводят переговоры с РФ о возможных скидках. Скидки действительно предоставляются, но в каком размере и насколько это будет большая скидка – говорить в белорусском примере очень тяжело, потому что мы не видели пока сам контакт и по стоимости, в частности, российских истребителей тоже не понятно что входит в эту стоимость и какое именно обслуживание техническое этих самолетов, куда входит, какие именно компоненты, какие именно вооружения туда входят».