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ЕС и Amnesty International призывают быстро найти убийц Шеремета
20.07.2017 17:03 — Новости Политики | БДГ
Посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли озвучил призыв представительства Евросоюза к украинским властям – провести оперативное расследование убийства белорусского журналиста Павла Шеремета.
По словам представителя ЕС, доверие украинских граждан к правоохранительным органам «невозможно без достижения прогресса в этом деле».
Напомним, 20 июля по случаю даты гибели Шеремета в Киеве
По словам представителя МВД Артема Шевченко, вышедшего к участникам акции, у следствия нет официальных подозреваемых по делу об убийстве белорусского журналиста Павла Шеремета.
Уголовное дело сложное, убийство было тщательно и профессионально спланировано. По версии следователей, преступление все же относится к версии «российского следа» и совершено оно в связи с профессиональной деятельностью. Однако спецслужбы не могут обнародовать все подробности расследования.
«Мы не можем сказать больше», – отметил Шевченко.
В то же время, организация Amnesty International (Международная амнистия) заявляет о необходимости раскрыть убийство. По словам генсекретаря организации Хьюг Мингарелли, в письме от 19 мая нынешнего года, посланном МИД Украины сообщалось о том, что «дело находится на контроле руководства Нацполиции.
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Посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли озвучил призыв представительства Евросоюза к украинским властям – провести оперативное расследование убийства белорусского...
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