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Лукашенко проводит с Порошенко встречу в Киеве
21.07.2017 11:29 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу проводит встречу с президентом Украины Петром Порошенко.
© Sputnik Андрей Стенин
Лукашенко направился в Украину с официальным визитом вечером в четверг. В его программе — переговоры с Порошенко в формате "один на один" и в расширенном составе. Белорусская делегация прибыла в Киев в четверг во второй половине дня, чиновники летели обычным рейсом "Белавиа".
Как сообщили Sputnik в пресс-службе главы белорусского государства, Лукашенко и Порошенко встретились перед зданием Администрации президента Украины, лидеров двух государств приветствовала рота почетного караула, были исполнены гимны обеих стран.
После этого Лукашенко и Порошенко направились в здание Администрации, где у них состоятся переговоры. По данным пресс-службы президента Украины, переговоры должны были начаться в 11:00, на 12:30 запланировано заявление двух президентов представителям СМИ.
В пресс-службе белорусского лидера также рассказали, что до начала официальных переговоров Лукашенко возложил венок к памятнику Вечной Славы на Могиле Неизвестного Солдата. Он также посетил мемориал жертв Голодомора, где возложил цветочную композицию.
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Лидеры Беларуси и Украины встретились перед зданием Администрации президента, их приветствовала рота почетного караула. До начала переговоров Лукашенко почтил...
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