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Лукашенко проводит с Порошенко встречу в Киеве

21.07.2017 11:29 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу проводит встречу с президентом Украины Петром Порошенко.

Лукашенко проводит с Порошенко встречу в Киеве
© Sputnik Андрей Стенин
Лукашенко отправится в Украину: что в программе визита?

Лукашенко направился в Украину с официальным визитом вечером в четверг. В его программе — переговоры с Порошенко в формате "один на один" и в расширенном составе. Белорусская делегация прибыла в Киев в четверг во второй половине дня, чиновники летели обычным рейсом "Белавиа".

Как сообщили Sputnik в пресс-службе главы белорусского государства, Лукашенко и Порошенко встретились перед зданием Администрации президента Украины, лидеров двух государств приветствовала рота почетного караула, были исполнены гимны обеих стран.

После этого Лукашенко и Порошенко направились в здание Администрации, где у них состоятся переговоры. По данным пресс-службы президента Украины, переговоры должны были начаться в 11:00, на 12:30 запланировано заявление двух президентов представителям СМИ.

В пресс-службе белорусского лидера также рассказали, что до начала официальных переговоров Лукашенко возложил венок к памятнику Вечной Славы на Могиле Неизвестного Солдата. Он также посетил мемориал жертв Голодомора, где возложил цветочную композицию.

 
Теги: Минск
 
 
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Лидеры Беларуси и Украины встретились перед зданием Администрации президента, их приветствовала рота почетного караула. До начала переговоров Лукашенко почтил...

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