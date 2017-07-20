США не верят в безопасность учений «Запад-2017»

Командующий американскими войсками в Европе полагает, что российско-белорусские учения «Запад-2017» могут быть использованы РФ для создания «троянского коня».

Генерал-лейтенант Бен Ходжес, командующий силами США в Европе, не исключает, что Россия может использовать сентябрьские учения «Запад-2017» в Беларуси в качестве «троянского коня»: после учений здесь могут оставить оружие, что вызывает опасения у европейских союзников Америки, сказал он в интервью Reuters .

«Есть опасения, что речь идет о «Троянском коне». В России говорят, что это просто учения, а потом все силы будут переброшены в другом направлении», — сказал Ходжес.

Американский генерал указал, что подобные опасения испытывают входящие в НАТО страны Восточной Европы и Украина. По их мнению, Россия может оставить в Беларуси вооружение, которое будет позднее использовано для других операций. При этом генерал подчеркнул, что достоверной информации о правдивости этих предположений нет.

Отметим, что Беларусь пригласит на учения «Запад-2017» наблюдателей из ООН, ОБСЕ, НАТО, СНГ, ОДКБ, Красного креста, Латвии, Литвы, Польши, Украины, Эстонии, Швеции и Норвегии, а также военных атташе, аккредитованных при посольствах в Беларуси.