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США не верят в безопасность учений «Запад-2017»

21.07.2017 12:04 — Новости Политики | БДГ  
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Командующий американскими войсками в Европе полагает, что российско-белорусские учения «Запад-2017» могут быть использованы РФ для создания «троянского коня».

Генерал-лейтенант Бен Ходжес, командующий силами США в Европе, не исключает, что Россия может использовать сентябрьские учения «Запад-2017» в Беларуси в качестве «троянского коня»: после учений здесь могут оставить оружие, что вызывает опасения у европейских союзников Америки, сказал он в интервью Reuters.

«Есть опасения, что речь идет о «Троянском коне». В России говорят, что это просто учения, а потом все силы будут переброшены в другом направлении», — сказал Ходжес.

Американский генерал указал, что подобные опасения испытывают входящие в НАТО страны Восточной Европы и Украина. По их мнению, Россия может оставить в Беларуси вооружение, которое будет позднее использовано для других операций. При этом генерал подчеркнул, что достоверной информации о правдивости этих предположений нет.

Отметим, что Беларусь пригласит на учения «Запад-2017» наблюдателей из ООН, ОБСЕ, НАТО, СНГ, ОДКБ, Красного креста, Латвии, Литвы, Польши, Украины, Эстонии, Швеции и Норвегии, а также военных атташе, аккредитованных при посольствах в Беларуси.

Напомним, что опасения в связи с проведением у границ ЕС масштабных военных учений с участием российских войск, высказывали страны ЕС, а также Украина. Так, президент Литвы Даля Грибаускайте раскритиковала будущие совместные российско-белорусские военные учения «Запад-2017». Как отметила президент Литвы в беседе с журналистами, планируемые военные учения России и Беларуси демонстрируют подготовку к войне указанных стран с их западными соседями. Также и в Эстонии опасаются белорусско-российских учений и того, что российские войска после них не уйдут из Беларуси.

 
 
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Командующий американскими войсками в Европе полагает, что российско-белорусские учения «Запад-2017» могут быть использованы РФ для создания «троянского коня».

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