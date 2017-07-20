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США не верят в безопасность учений «Запад-2017»
21.07.2017 12:04 — Новости Политики | БДГ
Командующий американскими войсками в Европе полагает, что российско-белорусские учения «Запад-2017» могут быть использованы РФ для создания «троянского коня».
Генерал-лейтенант Бен Ходжес, командующий силами США в Европе, не исключает, что Россия может использовать сентябрьские учения «Запад-2017» в Беларуси в качестве «троянского коня»: после учений здесь могут оставить оружие, что вызывает опасения у европейских союзников Америки, сказал он в
«Есть опасения, что речь идет о «Троянском коне». В России говорят, что это просто учения, а потом все силы будут переброшены в другом направлении», — сказал Ходжес.
Американский генерал указал, что подобные опасения испытывают входящие в НАТО страны Восточной Европы и Украина. По их мнению, Россия может оставить в Беларуси вооружение, которое будет позднее использовано для других операций. При этом генерал подчеркнул, что достоверной информации о правдивости этих предположений нет.
Отметим, что Беларусь
Напомним, что опасения в связи с проведением у границ ЕС масштабных военных учений с участием российских войск, высказывали страны ЕС, а также Украина. Так, президент Литвы Даля Грибаускайте
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Командующий американскими войсками в Европе полагает, что российско-белорусские учения «Запад-2017» могут быть использованы РФ для создания «троянского коня».
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