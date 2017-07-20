Лукашенко: Украина и Беларусь должны быть всегда вместе

МИНСК, 21 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден, что Минск и Киев имеют большой потенциал для развития сотрудничества, но самое главное — не совместные контракты, а сохранение общей истории.

В пятницу Лукашенко провел переговоры с президентом Украины Петром Порошенко. Вместе с белорусским президентом в Украину прибыла представительная белорусская делегация, в ее составе — вице-премьер Владимир Семашко, отвечающий за экономическое сотрудничество с Украиной как сопредседатель белорусской части совместной комиссии. Также в Киев прилетели глава МИД Беларуси Владимир Макей, министр промышленности Владимир Вовк, министр информации Лилия Ананич и глава Минкульта Борис Светлов.

Одновременно с переговорами двух президентов в Киеве проходит бизнес-форум, на котором уже заключены контракты на общую сумму в 45 миллионов долларов.

"До конца дня, думаю, мы и до ста дойдем. Потому что потенциал наших государств величайший", — заявил Лукашенко на переговорах со своим украинским коллегой.

Он подчеркнул близкий и дружественный характер отношений народов Беларуси и Украины.

"Мы, русские, украинцы — это ядро цивилизации в этой части европейского континента", — сказал глава белорусского государства.

Лукашенко рассказал, что перед переговорами посетил музей Голодомора, где ему рассказали о том, что в те годы белорусские жители помогали украинцам и делились с ними последним.

"Вот зов предков, говорящий о том, что мы должны помогать друг другу, мы должны быть всегда вместе друг с другом. Это главное. Даже не те контракты, хоть они и важны. Это составляет основу наших отношений", — сказал Лукашенко, обращаясь к украинскому президенту.



© Sputnik Андрей Стенин Лукашенко отправится в Украину: что в программе визита?

Он поблагодарил Порошенко за то, что он уделяет вопросам истории серьезное внимание. "Вы поставили это в основу наших отношений. Все остальное приложится", — сказал Лукашенко.

В свою очередь Порошенко тепло отметил дружественные отношения главы белорусского государства к Украине. Он выразил заинтересованность в развитии сотрудничества с Беларусью по самым различным направлениям, в том числе в экономике, культуре, социальной сфере.

"Я благодарен, что привезли очень представительную делегацию, и рассчитываю, что сегодня мы наметим новые форматы, новую дорожную карту, новые шаги и ориентиры, которые смогут еще более увеличить наше с вами эффективное сотрудничество", — добавил президент Украины.