Лукашенко встречается в Киеве с Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко проводит встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко, который 21 июля находится в Украине с официальным визитом.

Мероприятие началось с церемонии официальной встречи президента Беларуси с участием военнослужащих роты почетного караула. После исполнения гимнов двух стран и приветствия членов делегаций главы государств направились в здание Администрации президента Украины, где проведут переговоры в формате один на один. Президенты обсудят широкий спектр вопросов развития белорусско-украинского сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента.

Как сообщает пресс-служба Петра Порошенко, Александр Лукашенко поблагодарил за гостеприимство своего украинского коллегу. Перед встречей один на один Порошенко отметил, что по результатам сегодняшних переговоров ожидается наработка новых форматов, ориентиров и «дорожной карты», направленных на развитие сотрудничества между Украиной и Беларусью.

До начала официальных переговоров Александр Лукашенко также возложил венок к памятнику Вечной Славы на Могиле Неизвестного Солдата. Он также посетил мемориал жертв Голодомора, где возложил символичную композицию «Горщік».

После встречи «тет-а-тет» состоятся переговоры украинской и белорусской делегаций под председательством президентов. Главы государств по результатам встреч сделают заявления для СМИ.