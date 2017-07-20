Порошенко: Минские договоренности являются безальтернативным документом деэскалации конфликта в Украине

Петр Порошенко

21 июля, Киев /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Минские договоренности являются единственным и безальтернативным документом деэскалации конфликта в Украине. Об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил сегодня в Киеве по итогам переговоров с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Украинский лидер поблагодарил Беларусь за поддержку, которая ощущается не на словах, а на деле, а также за усилия по обеспечению условий работы минской переговорной площадки. "На сегодняшний день Минские договоренности, которые вошли в международные документы и учебники по дипломатии, являются единственным и безальтернативным документом деэскалации конфликта в Украине", - подчеркнул Петр Порошенко.

Он отметил, что получил заверения Александра Лукашенко в том, что территория дружественной Беларуси никогда не будет использована для агрессивных действий против Украины, а украинско-белорусская граница никогда не станет границей войны.

Говоря о пограничном сотрудничестве, Президент Украины отметил необходимость завершения процесса демаркации границы.

В целом, по его словам, стороны провели основательные переговоры и обсудили весь спектр актуальных вопросов взаимодействия как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Одной из основных тем переговоров стало сотрудничество в экономике, отмечено увеличение двустороннего товарооборота. "Мы видим серьезные и реальные перспективы роста", - сказал Петр Порошенко.

Он подчеркнул, что Беларусь и Украина намерены активно задействовать свой потенциал для производства совместной продукции, которую затем планируется поставлять и на рынки третьих стран. Достигнута также договоренность о конкретных шагах во взаимодействии в области энергетики. Перспективной Президент Украины видит и развитие транспортной сферы, в том числе речного транспорта.-0-