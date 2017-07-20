Парламент Беларуси осудил снос памятников ВОВ в Польше

МИНСК, 21 июл – Sputnik. Комиссия по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси приняла заявление по поводу сноса советских памятников в Польше.

В начале недели президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, предусматривающий снос советских памятников в стране, в том числе воинам Великой Отечественной войны.

"Парламентарии Республики Беларусь, как и весь наш народ, свято чтят память наших соотечественников, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, защищая свою Родину и мир от фашизма", – говорится в резолюции белорусского парламента.

Парламентарии отметили, что "в последнее время мы все чаще становимся свидетелями осквернения памяти советских солдат и офицеров, воинов государств антигитлеровской коалиции, которые ценой собственной жизни принесли освобождение народам Европы от "коричневой чумы" и сыграли решающую роль в Победе над фашизмом".

"Уничтожаются и оскверняются памятники и мемориалы, места захоронения воинов, освобождавших Европу от нацистской оккупации. Предпринимаются целенаправленные попытки по переписыванию истории, героизации нацизма, искажению и пересмотру итогов Второй мировой войны", – констатировали депутаты.

Парламент Беларуси решительно осудил подобные действия и призвал пресекать попытки прославления и возрождения фашизма.

"Призываем также наших коллег — европейских парламентариев объединить усилия по противодействию попыткам возрождения фашизма в любых его проявлениях, противостоять осквернению памяти солдат и офицеров, партизан, бойцов Сопротивления, жертв Холокоста, миллионов людей, отдавших свои жизни за освобождение Европы от фашизма", – заключили белорусские парламентарии.