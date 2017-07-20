Визит Лукашенко в Киев завершился

МИНСК, 21 июл — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко завершил официальный визит в Украину, сообщают СМИ.

Белорусский лидер прибыл в Киев в четверг, 20 июля . Вечер он провел в неформальной обстановке, все официальные встречи состоялись на следующий день.

В пятницу Лукашенко встретился со своим украинским коллегой Петром Порошенко. Президенты провели встречу в формате "один на один", затем — в расширенном составе. Главы государств обсудили реализацию договоренностей, достигнутых на встрече в апреле 2017 года, а также наметили новые направления для развития сотрудничества, в частности в сфере энергетики, развитии промышленной кооперации, внедрении инновационных технологий. По итогам переговоров стороны подписали соответствующие документы.

Кроме того, Лукашенко в очередной раз заверил президента Украины в том, что Минск будет всячески способствовать процессу мирного урегулирования конфликта на юго-востоке страны.

Визит белорусского лидера в украинскую столицу был омрачен неприятными инцидентами. Так, полуголая активистка движения Femen попыталась сорвать церемонию подписания документов в Киеве при участии глав государств . Девушку задержали, в настоящее время она дает показания в полиции.

Также во время выступления Лукашенко по итогам встречи в Порошенко потерял сознание глава Госпогранслужбы Украины Виктора Назаренко. На месте ему была оказана первая медицинская помощь, для дальнейшего лечения он был направлен в больницу. Сейчас его самочувствие удовлетворительное.