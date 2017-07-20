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Совет Европы опечален вынесением двух смертных приговоров в Беларуси
21.07.2017 19:34 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 21 июл — Sputnik. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что разочарован и опечален очередным смертным приговором, вынесенным в Беларуси.
В пятницу, 21 июля, Могилевский областной суд принял решение по делу "черных риелторов": Татьяна Гершанкова приговорена к 24 годам, Борис Колесников — к 22, а Игорь Гершанков и Семен Бережной — к расстрелу. Согласно материалам следствия, преступная группа убивала людей для завладения деньгами от продажи квартир своих жертв.
"Я вновь выражаю наше разочарование и печаль по поводу того, что Беларусь продолжает применять эту бесчеловечную и несправедливую меру, полностью противоречащую европейским ценностям", — заявил Ягланд и добавил, что глубоко обеспокоен вынесенным приговором.
По словам генсека СЕ, смертная казнь остается основным препятствием для присоединения к Совету Европы.
"Я призываю власти Беларуси срочно установить мораторий на применение высшей меры наказания в качестве первого шага к ее полному запрету, и смягчить уже существующие приговоры", — добавил он.
Напомним, смертный приговор по делу "черных риелторов" стал вторым с начала текущего года. На начале 2017-го
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Генсек СЕ призвал белорусские власти установить мораторий на смертную казнь, а затем и вовсе ее отменить.
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