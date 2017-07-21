У Дональда Трампа новый пресс-секретарь – Сара Сандерс

МИНСК, 22 июл – Sputnik. Американский президент США Дональд Трамп назначил Сару Сандерс своим пресс-секретарем и главой пресс-службы Белого дома.



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Сандерс на этом посту сменила своего бывшего начальника Шона Спайсера, который уволился накануне.

"Президент повышает Сару Сандерс до должности пресс-секретаря Белого дома, она будет выступать его основным пресс-секретарем", – говорится в заявлении Белого дома.

Слухи об отставке Спайсера ходили с момента его назначения, но он продержался на посту полгода после инаугурации Трампа. Бывший пресс-секретарь ушел неожиданно – из-за того, что был не согласен с назначением нового директора по коммуникациям Белого дома, Энтони Скарамуччи.

Известно, что Спайсер будет работать в администрации президента США до конца августа текущего года.

После принятия решения об отставке Трамп поблагодарил Спайсера за работу, назвав его прекрасным человеком.

Сара Элизабет Хакаби Сандерс родилась 13 августа 1982 года в городе Хоуп в штате Арканзас. Училась в Баптистском университете Уачита в Аркадельфии и начала политическую деятельность в 2002 году как координатор при переизбрании отца губернатором Арканзаса.

Сандерс принимала участие в кампаниях обоих американских сенаторов из Арканзаса, руководила кампанией Джона Бузмана в 2010 году. В 2016-м она стала старшим советником президентской кампании Трампа, а после его победы — заместителем пресс-секретаря Белого дома.