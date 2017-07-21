ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

У Дональда Трампа новый пресс-секретарь – Сара Сандерс

22.07.2017 08:06 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 22 июл – Sputnik. Американский президент США Дональд Трамп назначил Сару Сандерс своим пресс-секретарем и главой пресс-службы Белого дома.

У Дональда Трампа новый пресс-секретарь – Сара Сандерс
© REUTERS Henry Romero
Маккейн после избавления от опухоли мозга намерен вернуться в сенат

Сандерс на этом посту сменила своего бывшего начальника Шона Спайсера, который уволился накануне.

"Президент повышает Сару Сандерс до должности пресс-секретаря Белого дома, она будет выступать его основным пресс-секретарем", – говорится в заявлении Белого дома.

Слухи об отставке Спайсера ходили с момента его назначения, но он продержался на посту полгода после инаугурации Трампа. Бывший пресс-секретарь ушел неожиданно – из-за того, что был не согласен с назначением нового директора по коммуникациям Белого дома, Энтони Скарамуччи. 

Известно, что Спайсер будет работать в администрации президента США до конца августа текущего года.

После принятия решения об отставке Трамп поблагодарил Спайсера за работу, назвав его прекрасным человеком.

Сара Элизабет Хакаби Сандерс родилась 13 августа 1982 года в городе Хоуп в штате Арканзас. Училась в Баптистском университете Уачита в Аркадельфии и начала политическую деятельность в 2002 году как координатор при переизбрании отца губернатором Арканзаса.

Сандерс принимала участие в кампаниях обоих американских сенаторов из Арканзаса, руководила кампанией Джона Бузмана в 2010 году. В 2016-м она стала старшим советником президентской кампании Трампа, а после его победы — заместителем пресс-секретаря Белого дома.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После принятия решения об отставке Трамп поблагодарил Спайсера за работу.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Совет Европы опечален вынесением двух смертных приговоров в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика