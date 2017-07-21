ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ЕС осудил расстрельные приговоры "черным риелторам" из Могилева

22.07.2017 12:30 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 22 июл – Sputnik. Европейский союз осуждает вынесенные в Беларуси смертные приговоры двум гражданам республики – Семену Бережному и Игорю Гершанкову, которые были признаны в убийстве шести человек, сообщила внешнеполитическая служба ЕС.

ЕС осудил расстрельные приговоры "черным риелторам" из Могилева
© AFP/ Vano SHLAMOV
Совет Европы опечален вынесением двух смертных приговоров в Беларуси

Могилевский областной суд в пятницу 21 июля вынес решение по деле "черных риелторов": двух основных фигурантов приговорили к высшей мере наказания – расстрелу, еще двое получили длительные сроки.

"Европейский союз категорически против смертной казни и ожидает, что законное право обоих осужденных на обжалование (приговора – Sputnik) будет полностью гарантировано", – говорится в сообщении службы. 

В ЕС отметили, что продолжающееся применение в республике смертной казни противоречит заявлением Беларуси о решении вопроса в отказе от ее использования. 

В службе снова напомнили, что республика является единственной в ЕС страной, где еще расстреливают преступников, и призвали смягчить уже вынесенные приговоры, чтобы седлать первый шаг к упразднению в государстве данного вида наказания.

Как ранее сообщал Sputnik, жертвами "черных риелторов" стали шесть граждан – людей убивали за квартиры. Трупы преступники закапывали на сельских кладбищах, причем один из мужчин был связан скотчем и погребен заживо. В правоохранительных органах охарактеризовали действия осужденных как "конвейер смерти".

Читайте также:

"Черные риелторы" из Могилева: одну из жертв похоронили заживо>>

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Евросоюз призывает Беларусь смягчить уже вынесенные приговоры, чтобы седлать первый шаг к упразднению смертной казни.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Итоги визита Лукашенко в Киев: политстриптиз, обморок и договоренности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика