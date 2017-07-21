МИНСК, 22 июл – Sputnik. Европейский союз осуждает вынесенные в Беларуси смертные приговоры двум гражданам республики – Семену Бережному и Игорю Гершанкову, которые были признаны в убийстве шести человек, сообщила внешнеполитическая служба ЕС.



© AFP/ Vano SHLAMOV Совет Европы опечален вынесением двух смертных приговоров в Беларуси

Могилевский областной суд в пятницу 21 июля вынес решение по деле "черных риелторов": двух основных фигурантов приговорили к высшей мере наказания – расстрелу , еще двое получили длительные сроки.

"Европейский союз категорически против смертной казни и ожидает, что законное право обоих осужденных на обжалование (приговора – Sputnik) будет полностью гарантировано", – говорится в сообщении службы.

В ЕС отметили, что продолжающееся применение в республике смертной казни противоречит заявлением Беларуси о решении вопроса в отказе от ее использования.

В службе снова напомнили, что республика является единственной в ЕС страной, где еще расстреливают преступников, и призвали смягчить уже вынесенные приговоры, чтобы седлать первый шаг к упразднению в государстве данного вида наказания.

Как ранее сообщал Sputnik, жертвами "черных риелторов" стали шесть граждан – людей убивали за квартиры. Трупы преступники закапывали на сельских кладбищах, причем один из мужчин был связан скотчем и погребен заживо. В правоохранительных органах охарактеризовали действия осужденных как "конвейер смерти".

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