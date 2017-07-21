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ЕС осудил расстрельные приговоры "черным риелторам" из Могилева
22.07.2017 12:30 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 июл – Sputnik. Европейский союз осуждает вынесенные в Беларуси смертные приговоры двум гражданам республики – Семену Бережному и Игорю Гершанкову, которые были признаны в убийстве шести человек, сообщила внешнеполитическая служба ЕС.
© AFP/ Vano SHLAMOV
Могилевский областной суд в пятницу 21 июля вынес решение по деле "черных риелторов": двух основных фигурантов
"Европейский союз категорически против смертной казни и ожидает, что законное право обоих осужденных на обжалование (приговора – Sputnik) будет полностью гарантировано", – говорится в сообщении службы.
В ЕС отметили, что продолжающееся применение в республике смертной казни противоречит заявлением Беларуси о решении вопроса в отказе от ее использования.
В службе снова напомнили, что республика является единственной в ЕС страной, где еще расстреливают преступников, и призвали смягчить уже вынесенные приговоры, чтобы седлать первый шаг к упразднению в государстве данного вида наказания.
Как ранее сообщал Sputnik, жертвами "черных риелторов" стали шесть граждан – людей убивали за квартиры. Трупы преступники закапывали на сельских кладбищах, причем один из мужчин был связан скотчем и погребен заживо. В правоохранительных органах охарактеризовали действия осужденных как "конвейер смерти".
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Евросоюз призывает Беларусь смягчить уже вынесенные приговоры, чтобы седлать первый шаг к упразднению смертной казни.
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