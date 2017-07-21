Польский Сенат одобрил скандальный законопроект о реформе суда

МИНСК, 22 июл — Sputnik. Законопроект о реформе Верховного суда получил одобрение Сената Польши и будет рассмотрен президентом страны.

Несмотря на критику оппозиции и многочисленные акции протеста, после многодневного обсуждения сейм Польши принял законопроект, который реформирует работу Верховного суда страны. Президент и правящая партия внесли в него ряд компромиссных поправок, но оппозиция все равно считает их недемократичными и противоречащими принципу разделения властей.

Такой позиции придерживаются и европейские институты. Еврокомиссия заявила о возможности запуска санкционной процедуры из-за угрозы нарушения Варшавой законодательства ЕС. Это может привести к лишению Польши права голоса в Совете ЕС.

Представитель госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что Соединенные Штаты призывают правительство Польши пойти на компромисс в проведении судебной реформы, которая может подорвать основы демократии в стране. В польском МИД назвали это заявление преждевременным, ведь законодательный процесс еще продолжается.

"Закон, реформирующий судебную систему, не поставит под сомнение независимость судов и судей, ее цель — только возвращение уважения граждан к судебной системе. Предлагаемые в Польше реформы остаются в духе судебных систем других европейских стран", — отметили в МИД.

В польских городах уже несколько дней продолжаются акции протеста против реформы. По данным городской ратуши, только в польской столице (Варшаве) в протесте приняли участие 50 тысяч человек.

По мнению оппозиции, план судебной реформы лишает судей независимости и ставит их под контроль политиков.