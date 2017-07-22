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Порошенко намерен требовать усиление санкций против Москвы

23.07.2017 15:56 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 23 июл — Sputnik. Президент Украины Петр Порошенко угрожает России новыми санкциями, в случае если в зоне конфликта на юго-востоке Украины не будет соблюдаться режим прекращения огня.  

Телефонный разговор лидеров "нормандской четверки" (Франция, Германия, Россия, Украина) состоится в понедельник, 24 июля, в полдень (по минскому времени). Впервые в переговорах участие примет новый президент Франции Эммануэль Макрон.

"Во время телефонной конференции в нормандской формате, которая планируется на следующей неделе, буду требовать немедленного обеспечения режима тишины. В случае невыполнения — усиление санкций против РФ в соответствии с недавним решением саммита "Большой семерки", — написал Порошенко на своей странице в Facebook в воскресенье.

Напомним, в мае этого года страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония) по итогам саммита приняли коммюнике, в котором подчеркивается ответственность России за конфликт на юго-востоке Украины, а также "роль, которую она должна сыграть для восстановления мира и стабильности". Кроме того, в документе обращается внимание, что ограничительные меры в отношении Москвы будут сняты, "когда Россия выполнит свои обязательства" по минским соглашениями. 

На состоявшейся на этой неделе встречи трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Украине переговорщики отметили необходимость соблюдения так называемого "хлебного перемирия", которое было объявлено 24 июня и должно продлиться до конца августа. Вместе с тем, Киев и Донбасс продолжают заявлять о нарушении режима прекращения огня. 

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 23 июл — Sputnik. Президент Украины Петр Порошенко угрожает России новыми санкциями, в случае если в зоне конфликта на юго-востоке Украины не будет...

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