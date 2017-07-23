Украина высоко ценит вклад Беларуси в урегулирование ситуации в Донбассе

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина высоко ценит вклад Беларуси в урегулирование ситуации на Донбассе. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим в интервью программе "Контуры" в эфире телеканала ОНТ , комментируя итоги визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Украину, сообщает БЕЛТА.

Посол отметил, что во время переговоров глав государств двух стран обсуждались вопросы политического и экономического взаимодействия, сотрудничество в гуманитарной и культурной сферах. "Также обсуждалась ситуация на Донбассе. Главный упор был сделан на то, чтобы сохранить динамику переговоров в минском формате", - рассказал Игорь Кизим.

"Отмечался ценный вклад белорусской стороны в организацию этого процесса с учетом того, что это все происходит на минской площадке, и мы очень ценим это", - подчеркнул посол.

По его словам, 24 июля состоится телефонный разговор лидеров Украины, России, Германии и Франции, которые обсудят ситуацию на Донбассе.-0-