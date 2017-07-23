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Макей находится с визитом в Словении

24.07.2017 11:05 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 июл — Sputnik. Вопросы расширения сотрудничества Беларуси и Словении будут обсуждены в ходе визита в эту страну министра иностранных дел Владимира Макея, сообщили в МИД.

Визит проходит по приглашению вице-премьера — министра иностранных дел Словении Карла Эрьявца.

"В рамках визита помимо переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран запланировано проведение встреч Макея с президентом Словении Борутом Пахором, мэром Любляны Зораном Янковичем, а также представителями бизнес-кругов Словении", — сообщили Sputnik в понедельник в пресс-службе МИД.

Также предусмотрено подписание программы сотрудничества внешнеполитических ведомств Беларуси и Словении на 2017-2018 годы.

Визит Макея в Словению продлится до 25 июля.

 
Теги: Минск
 
 
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Глава МИД Беларуси проведет встречу с президентом Словении Борутом Пахором, другими представителями истеблишмента страны.

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