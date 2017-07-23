Лукашенко и Путин регулярно обсуждают строительство БелАЭС

МИНСК, 24 июл — Sputnik. Ход строительства Белорусской атомной станции (БелАЭС) в Островце регулярно обсуждают президенты Беларуси и России, рассказал в понедельник в ходе встречи с гендиректором "Росатома" белорусский лидер Александр Лукашенко.



© Sputnik / Виктор Толочко Второй реактор и первая зарплата: как россияне работают на БелАЭС

БелАЭС сооружается вблизи Островца в Гродненской области по российскому проекту и за счет средств российского госкредита. Корпус для первого реактора уже доставлен на площадку и смонтирован. Планируется, что корпус для второго реактора придет в Беларусь в августе. Как ожидается, первый энергоблок станции введут в эксплуатацию уже в конце 2019 года.

"Нам не просто далось решение о строительстве атомной электростанции после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Фобии были очень сильны, но нам удалось убедить население, что за этим будущее. Это во-первых. Во-вторых, это высочайшие технологии. В ряд с космическими, IT-технологиями, цифровой экономикой — за ними будущее — я ставлю и строительство атомной станции", — рассказал главе "Росатома" Александру Лихачеву президент Беларуси.

Глава государства заверил, что строительству станции уделяется очень серьезное внимание, а сам Лукашенко детально посвящен в планы и ход возведения БелАЭС. Напомнил президент и о том, что недавно в Беларуси появился помощник президента, курирующий национальные проекты, среди которых — и станция в Островце.

"Это уровень национального проекта вровень с другими, которые мы осуществляем, — их около десятка. Это очень затратные проекты. Поэтому мы уделяем этому серьезное внимание", — отметил Лукашенко.

Как признался президент Беларуси, тема строительства станции также постоянно обсуждается во время его встреч с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы обсуждаем строительство атомной станции и внимательно контролируем не только ход строительства, но и ценовые параметры. Президента России очень интересует этот вопрос", — отметил Лукашенко.

Сама же встреча с Лихачевым, уверен президент, очень важная для того, чтобы вновь обсудить вопросы строительства станции и ликвидировать "некоторые узкие места, которые, естественно, при таких огромных стройках имеют место быть".

"И ряд других вопросов, которые вы сочтете нужным обсудить и услышать мои ответы на них", — заключил Лукашенко.