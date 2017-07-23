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В Беларусь начали прибывать российские военные
24.07.2017 14:03 — Новости Политики | БДГ
Министерство обороны сообщает о прибытии в Беларусь российских военных. Они будут принимать участие в учениях «Запад-2017».
По информации
«В совместных специальных учениях примут участие органы военного управления, соединения, воинские части и организации тылового, технического (материально-технического) обеспечения как Беларуси, так и России», - сообщает ведомство.
При этом соседи Беларуси по-прежнему выражают обеспокоенность совместными российско-белорусскими учениями. Так, министр обороны Украины Степан Полторак на странице в социальной сети
«Вызывает беспокойство проведение российских учений «Запад-2017». Мы не исключаем возможности провокаций со стороны РФ под надуманными предлогами. При таких условиях Украина вынуждена обеспечивать свою обороноспособность», – написал министр. Ранее Полторак на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявлял, что проведение учений «Запад-2017» на границе с Украиной является угрозой для государства.
Отметим, что на прошлой неделе генерал-лейтенант Бен Ходжес, командующий силами США в Европе,
Из-за резкой критики соседних государств, Беларусь приняла решение
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Министерство обороны сообщает о прибытии в Беларусь российских военных. Они будут принимать участие в учениях «Запад-2017».
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