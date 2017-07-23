Путин, Меркель, Макрон и Порошенко общались более двух часов

МИНСК, 24 июл — Sputnik. Президенты РФ Владимир Путин, Франции Эммануэль Макрон, Украины Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили сбои с реализацией минских договоренностей от 12 февраля 2015 года и обменялись мнениями по ситуации на юго-востоке Украины с учетом серьезных сбоев.

По оценке Кремля, диалог лидеров нормандской четверки получился "обстоятельным. В частности, были заслушаны отчеты главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртугрула Апакана и его заместителя Александра Хуга о положении дел с обеспечением режима прекращения огня на линии соприкосновения сторон внутриукраинского конфликта и других аспектах деятельности наблюдателей ОБСЕ.

Путин подробно, в деталях изложил российские подходы по всем ключевым положениям упомянутых договоренностей.

В свою очередь Петр Порошенко заявил, что Киев настаивает на немедленном освобождении всех пленных в Донбассе, а также осужденных в РФ украинцев. Он также отметил важность ввода в Донбасс миротворческой миссии ООН.

Президент Франции Эммануэль Макрон разговор лидеров "нормандской четверки" по украинскому урегулированию назвал "прямым".

"Прямой диалог ради конкретных действий. Подтвержденная динамика совместной работы Берлина, Парижа, Москвы и Киева по украинскому кризису", — написал Макрон в своем Twitter.

Dialogue direct pour actions concrètes. Dynamique réaffirmée du travail conjoint de Berlin, Paris, Moscou et Kiev sur la crise ukrainienne. pic.twitter.com/vbhfNZj6wL — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 24 июля 2017 г.

​Президент Франции, как и канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнули недопустимость любых заявлений, которые подрывают территориальную целостность Украины.

Телефонный разговор длился около двух часов. От его итогов будут зависеть минские переговоры, запланированные на 31 июля (скайп-конференция по заложникам) и 2 августа (встреча рабочих групп).

Стороны условились о дальнейших контактах, в том числе на высшем уровне.