ООН не готовится к вводу миротворцев в Донбасс

МИНСК, 24 июл — Sputnik. ООН не ведет приготовлений к вводу миротворческой миссии в Донбасс, заявил заявил в понедельник заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.



© Sputnik Алексей Никольский Путин, Меркель, Макрон и Порошенко общались более двух часов

В понедельник состоялся телефонный разговор лидеров "нормандской четверки" президента РФ Владимира Путина, президента Украины Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. В ходе беседы, которая длилась порядка двух часов, Порошекно отметил важность ввода в Донбасс миротворческой миссии ООН.

"Как вы знаете, мы поддерживаем усилия "нормандской четверки", трехсторонней контактной группы и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Мы внимательно следим за этими усилиями и сейчас не ведем других приготовлений", — заявил Хак на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.

Он подчеркнул, что для принятия решений необходимо согласие всех сторон. "Конечно, мы пытаемся увидеть, на что согласятся обе стороны в контексте усилий различных групп, которые я перечислил. Если согласие о дальнейших шагах будет достигнуто, ООН согласна осуществлять позитивный вклад", — сказал Хак и отметил, что "предстоит увидеть, к чему мы придем".

Ранее Sputnik со ссылкой на пресс-службу Кремля сообщал, что Путин в ходе разговора со своими коллегами изложил российские подходы по всем ключевым положениям минских договоренностей. В свою очередь Макрон назвал беседу с лидерами "нормандского формата" прямым диалогом ради конкретных действий. А вот украинские политологи назвали состоявшийся диалог провальным.