ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ООН не готовится к вводу миротворцев в Донбасс

24.07.2017 20:47 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 24 июл — Sputnik. ООН не ведет приготовлений к вводу миротворческой миссии в Донбасс, заявил заявил в понедельник заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

ООН не готовится к вводу миротворцев в Донбасс
© Sputnik Алексей Никольский
Путин, Меркель, Макрон и Порошенко общались более двух часов

В понедельник состоялся телефонный разговор лидеров "нормандской четверки" президента РФ Владимира Путина, президента Украины Петра Порошенко, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона. В ходе беседы, которая длилась порядка двух часов, Порошекно отметил важность ввода в Донбасс миротворческой миссии ООН.

"Как вы знаете, мы поддерживаем усилия "нормандской четверки", трехсторонней контактной группы и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Мы внимательно следим за этими усилиями и сейчас не ведем других приготовлений", — заявил Хак на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.

Он подчеркнул, что для принятия решений необходимо согласие всех сторон. "Конечно, мы пытаемся увидеть, на что согласятся обе стороны в контексте усилий различных групп, которые я перечислил. Если согласие о дальнейших шагах будет достигнуто, ООН согласна осуществлять позитивный вклад", — сказал Хак и отметил, что "предстоит увидеть, к чему мы придем".

Ранее Sputnik со ссылкой на пресс-службу Кремля сообщал, что Путин в ходе разговора со своими коллегами изложил российские подходы по всем ключевым положениям минских договоренностей. В свою очередь Макрон назвал беседу с лидерами "нормандского формата" прямым диалогом ради конкретных действий. А вот украинские политологи назвали состоявшийся диалог провальным. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Организация поддерживает усилия "нормандской четверки", трехсторонней контактной группы и ОБСЕ, которые стремятся урегулировать конфликт.

Комментарии

 
Новости дня
Новости политики
 
Путин, Меркель, Макрон и Порошенко общались более двух часов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Политики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Политики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика