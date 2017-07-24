Вместо металлоискателей у Храмовой горы установят видеокамеры

МИНСК, 25 июл — Sputnik. Противостояние властей Иерусалима и арабов-мусульман может завершиться компромиссом: военно-политический кабинет, форум ключевых израильских министров, решил отказаться от металлоискателей у Храмовой горы в пользу видеокамер с интеллектуальной системой.



© REUTERS Ronen Zvulun Ситуация на Храмовой горе: США решили подключиться к решению вопроса

Металлоискатели и видеокамеры у Храмовой горы появились в ответ убийство в этом районе Старого города 14 июля двух полицейских . Израильские власти напоминают, что такие меры безопасности — давняя и стандартная практика по всему миру, в том числе в Мекке и Медине, в Ватикане, у Стены плача.

Арабы-мусульмане углядели в этих мерах попытку ограничить их права на третью по значимости святыню ислама, где на руинах древних иудейских храмов стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра: Храмовая гора управляется исламской администрацией — Вакфом, молиться там вправе только мусульмане, а представителям других конфессий разрешено свободно ее посещать. И вслед за установкой металлоискателей последовали массовые столкновения между палестинцами и израильскими стражами порядка, приведшие к человеческим жертвам. Всего за десять дней обострения ситуации вокруг Храмовой горы пострадали около 900 палестинцев, подсчитал Красный полумесяц, выполняющий функции скорой помощи.



© REUTERS Ronen Zvulun Палестинцы совершают молитву перед кордоном полиции

В минувшую пятницу прошло уличное богослужение иерусалимских арабов-мусульман: разложив молитвенные коврики на проезжей части, тысячи верующих перекрыли движение под стенами Старого города и общались со Всевышним, обратившись к мечети Аль-Акса, подниматься к которой они отказываются. Эксперты выразили надежду, что эта вечерняя молитва станет последней акцией протеста против установки металлоискателей у входов на Храмовую гору и бойкота израильских мер безопасности. Если арабы-мусульмане не согласятся с установкой и видеокамер и продолжат протест, то эскалация напряженности может привести к катастрофическим последствиям не только в самом Иерусалиме, но и далеко за пределами Ближнего Востока.