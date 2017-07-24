Лукашенко: развитие отечественного тракторостроения затрагивает интересы всего государства

25 июля, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Развитие отечественного тракторостроения затрагивает интересы всего государства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, заслушивая доклад правительства о перспективах развития отечественного тракторостроения, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нам следует обсудить ряд вопросов, касающихся развития отечественного тракторостроения и, в частности, создания новых моделей тракторов. Мне нет необходимости говорить о значении этой отрасли для Беларуси. Она затрагивает интересы не только регионов нашей страны, но и в целом всего государства. Для смежных промышленных предприятий это весьма важно, локомотив их развития, - сказал Александр Лукашенко. - От положения дел в сельхозмашиностроении во многом зависит работа всего сельскохозяйственного комплекса, экономики сельского хозяйства. Это, естественно, отражается и на социальной сфере".

Правительство внесло на рассмотрение Президента предложения о выпуске на базе "Амкодора" новых видов тракторов в рамках создаваемого холдинга по производству сельскохозяйственных машин. "Эти вопросы поднимались не один раз. Моя позиция вам известна. Мнения заинтересованных сторон, к сожалению, расходятся. Правительство настаивает на реализации указанного проекта. Отсутствие единых подходов в развитии тракторостроения вызывает серьезные опасения, - заметил глава государства. - Поэтому возникает вопрос: если кто-то на чем-то настаивает, пусть объяснится и докажет, что это тот путь, по которому мы должны идти".

Александр Лукашенко подчеркнул, что сегодня необходимо обсудить все имеющиеся предложения и принять решения, которые позволят выйти белорусским предприятиям на более высокий уровень, создать новые и конкурентоспособные виды сельскохозяйственных машин.

В этой связи Президент поинтересовался, какой видит правительство стратегию развития тракторостроения, какова сегодня экономическая ситуация на "Амкодоре" и МТЗ, в чем суть предложения о создании холдинга по производству сельскохозяйственных машин, взаимоувязано ли оно с действующими в стране производствами. "Главный вопрос: надо нам или не надо ввязываться в создание новых типов тракторов. Если да, то на какой базе их развивать? На базе имеющейся школы или создавать новую? Хотя и на "Амкодоре" есть отдельные элементы подобного опыта", - констатировал он.

При этом, обратил внимание глава государства, нездоровая конкуренция на внешнем и внутреннем рынках, переток кадров с одного предприятия на другое стране не нужны. "Это однозначный ответ", - заявил он.

"То, что наконец-то правительство начинает предлагать проекты по китайским кредитам, связанные с материальным производством, уже хорошо. Потому что материальное производство дает отдачу, прибыль и окупаемость кредитов. В противном случае мы все эти кредиты можем положить на бюджет и потом надорваться: они окажутся неподъемными для нашего бюджета, - добавил Президент. - Поэтому масса вопросов. Хотелось бы понимать, что за этим стоит".

Как доложил министр промышленности Виталий Вовк, последний мировой финансовый экономический кризис оказал влияние и на белорусскую тракторостроительную отрасль: в стране снизились объемы производства и реализации тракторов. Если в 2012 году было выпущено 64 тыс. тракторов, то два последних года объемы производства были на уровне чуть меньше 30 тыс. единиц техники. Вместе с тем он отметил, что Беларусь не потеряла свою долю на рынках.

"В условиях оживления внешних рынков в текущем году выросли продажи МТЗ. Экспорт за первое полугодие вырос на 28%, при этом в страны СНГ - на 24%, дальнего зарубежья - на 8%, в Российскую Федерацию - на 47%", - проинформировал министр.-0-