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Трамп обвинил Украину в "подыгрывании" Клинтон
25.07.2017 17:53 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 июл — Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил о попытках властей Украины саботировать его предвыборную кампанию с целью укрепить позиции демократки Хиллари Клинтон, соответствующее заявление политик сделал в своем Twitter.
Белый дом уже делал заявление о вмешательстве Украины в ход президентских выборов в ноябре 2016 года, однако лично Трамп высказался об этом лишь в конце июля.
Как написал президент США, украинские политики пытались "саботировать" его предвыборную кампанию и тем самым хотели укрепить позиции демократки Хиллари Клинтон.
Посольство Украины в США уже отреагировало на эти обвинения и подчеркнуло, что никого из кандидатов власти страны в ходе выборов не поддерживали.
До выборов президента США президент Украины Петр Порошенко лестно высказывался о Клинтон и нейтрально — о Трампе. В свою очередь, глава МВД страны Арсен Аваков называл Трампа маргиналом, а бывший премьер-министр Арсений Яценюк — "угрозой для свободного мира". После победы Трампа на выборах посты с соответствующими заявлениями политики из социальных сетей удалили.
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Президент США заявил о том, что Украина пыталась саботировать его предвыборную программу.
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