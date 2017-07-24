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Трамп обвинил Украину в "подыгрывании" Клинтон

25.07.2017 17:53 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 июл — Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил о попытках властей Украины саботировать его предвыборную кампанию с целью укрепить позиции демократки Хиллари Клинтон, соответствующее заявление политик сделал в своем Twitter.

Белый дом уже делал заявление о вмешательстве Украины в ход президентских выборов в ноябре 2016 года, однако лично Трамп высказался об этом лишь в конце июля.

Как написал президент США, украинские политики пытались "саботировать" его предвыборную кампанию и тем самым хотели укрепить позиции демократки Хиллари Клинтон.

Посольство Украины в США уже отреагировало на эти обвинения и подчеркнуло, что никого из кандидатов власти страны в ходе выборов не поддерживали.

До выборов президента США президент Украины Петр Порошенко лестно высказывался о Клинтон и нейтрально — о Трампе. В свою очередь, глава МВД страны Арсен Аваков называл Трампа маргиналом, а бывший премьер-министр Арсений Яценюк — "угрозой для свободного мира". После победы Трампа на выборах посты с соответствующими заявлениями политики из социальных сетей удалили.

 
Теги: Минск
 
 
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Президент США заявил о том, что Украина пыталась саботировать его предвыборную программу.

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