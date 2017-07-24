МИНСК, 25 июл — Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил о попытках властей Украины саботировать его предвыборную кампанию с целью укрепить позиции демократки Хиллари Клинтон, соответствующее заявление политик сделал в своем Twitter.

Белый дом уже делал заявление о вмешательстве Украины в ход президентских выборов в ноябре 2016 года, однако лично Трамп высказался об этом лишь в конце июля.

Как написал президент США, украинские политики пытались "саботировать" его предвыборную кампанию и тем самым хотели укрепить позиции демократки Хиллари Клинтон.

Ukrainian efforts to sabotage Trump campaign — "quietly working to boost Clinton." So where is the investigation A.G. @seanhannity — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 июля 2017 г.

Посольство Украины в США уже отреагировало на эти обвинения и подчеркнуло, что никого из кандидатов власти страны в ходе выборов не поддерживали.

До выборов президента США президент Украины Петр Порошенко лестно высказывался о Клинтон и нейтрально — о Трампе. В свою очередь, глава МВД страны Арсен Аваков называл Трампа маргиналом, а бывший премьер-министр Арсений Яценюк — "угрозой для свободного мира". После победы Трампа на выборах посты с соответствующими заявлениями политики из социальных сетей удалили.