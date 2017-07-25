Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства

МИНСК, 26 июл — Sputnik. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о лишении экс-главы Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили украинского гражданства, сообщила в среду государственная миграционная служба .

"Президентом Украины издан указ о потере гражданства Украины… Материалы по Саакашвили, предоставленные Генеральной прокуратурой Украины, обработанные государственной миграционной службой Украины, направленные на рассмотрение комиссии по вопросам гражданства при президенте Украины, в установленном порядке рассмотрены на заседании комиссии", — говорится в сообщении.

Саакашвили лишается гражданства на основании ложных данных, указанных в анкете. По информации ведомства, экс-президент указал, что не находится под следствием в Украине и за ее пределами, однако он считается заочно арестованным на своей родине, в Грузии.

Ранее Саакашвили заявлял, что после утраты подданства Украины он останется человеком без гражданства. Согласно украинской конституции, запрещено лишать гражданства человека, если он не является подданным другой страны.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, главная прокуратура страны заочно обвинила его по нескольким уголовным делам и растрате крупной суммы государственных средств. В 2015 году Порошенко предоставил Саакашвили гражданство Украины и назначил его губернатором Одесской области. Осенью прошлого года Саакашвили покинул этот пост, заявив, что власти страны не желают бороться с коррупцией.